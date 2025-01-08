Jean-Marie Le Pen'in ölümü Fransa'da kutlandı

Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar Ulusal Cephe'nin Le Pen'in ölümünü kutladı.

Kutlama yapanlar arasında Cezayir bayrakları taşıyanlar da yer aldı.

Fotoğraf: AA

Le Pen'in ismi 1952-1964 yıllarındaki Cezayir Savaşı sırasında işkence olaylarıyla da anılıyordu.

Jean-Marie Le Pen'in 1972'de kurduğu Ulusal Cephe, ilk güçlü çıkışını 1983'teki yerel seçimlerde yapmıştı. 1984 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 10 oya ulaşarak yükselişini sürdüren faşist parti, 1986 seçimlerinde Ulusal Mecliste 35 sandalye kazanarak güçlenmeye devam etmişti.

PARTİSİNİN LİDERLİĞİNİ 2011’DE KIZINA DEVRETTİ

Le Pen en büyük çıkışını ise 2002'deki seçimde yakalamıştı. Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda beş yıl boyunca başbakanlık yapan Lionel Jospin'i geçerek ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Le Pen, partisinin liderliğini 2011'de kızı Marine Le Pen'e devretti.