Jean-Marie Le Pen öldü

Fransa'da aşırı sağcı eski Ulusal Cephe partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında öldü.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Le Pen, Şubat 2024'ten beri vesayet altındaydı.

Le Pen'in yasal işleriyle kızları, 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin adayı olduğunu açıklayan Marine Le Pen ile Marie-Caroline ve Yann Le Pen ilgileniyordu.

YÜKSELİŞİ 1980'LERDE

Jean-Marie Le Pen'in 1972'de kurduğu Ulusal Cephe, ilk güçlü çıkışını 1983'teki yerel seçimlerde yapmıştı. 1984 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 10 oya ulaşarak yükselişini sürdüren faşist parti, 1986 seçimlerinde Ulusal Mecliste 35 sandalye kazanarak güçlenmeye devam etmişti.

2002'DE İKİNCİ TURA KALDI

Le Pen en büyük çıkışını ise 2002'deki seçimde yakalamıştı. Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda beş yıl boyunca başbakanlık yapan Lionel Jospin'i geçerek ikinci tura kalmay başarmıştı.

Faşist aday, partisi Ulusal Cephe'ye (FN) karşı her gün düzenlenen ve 'Le Pen'e hayır' demek için büyük kalabalıkları bir araya getiren 1 Mayıs yürüyüşünde doruğa ulaşan gösterilerin ardından Jacques Chirac karşısında ağır bir yenilgi almıştı.

Le Pen, 1995'ten beri cumhurbaşkanı olarak görev yapan Jacques Chirac'a karşı ikinci turda yüzde 17 oy alabildi. Buna rağmen son iki aday arasına kalması, aşırı sağcı blokun ilerleyen yıllarda gelişmesine neden oldu.

Le Pen, partisinin liderliğini 2011'de kızı Marine Le Pen'e devretti.