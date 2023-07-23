Jean Onana: Buraya Beşiktaş taraftarı için geldim

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten transfer ettiği Jean Onana, siyah-beyazlıların teklifini kabul etmesinde taraftarların etkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan Kamerunlu orta saha, "Beşiktaş’a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Buraya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden geldim. Motive bir şekilde buradayım. Taraftarlar benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim" diye konuştu.

Onana, transfer olmadan önce Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Vincent Aboubakar ile görüştüğünü anlatarak şunları kaydetti:

"Aboubakar bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi’nde sonuna kadar gitmek dahil. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Süper Lig’in beni olumlu yönde geliştireceğine inanıyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim."

İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Harika bir stada sahip olan bir kulübe geldim. Bana çok şey katacak tutkulu taraftarlara layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



