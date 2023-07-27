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Jean Onana ve Demir Ege Tıknaz ilk kez forma giydi

Beşiktaş’ın yeni transferi Jean Onana ve alt yapıdan yetişen genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, KF Tirana karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 23:59
  • Giriş: 27.07.2023 23:59
  • Güncelleme: 27.07.2023 23:59
Kaynak: İHA
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Jean Onana ve Demir Ege Tıknaz ilk kez forma giydi


UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, Arnavut ekibini 3-1 yendi. Siyah-beyazlılarda, sezon başında Fransız ekibi Lens’ten kadroya dahil edilen Jean Onana ve altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Jean Onana, 63. dakikada Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil oldu, Demir Ege Tıknaz ise 90+2. dakikada Jackson Muleka’nın yerine sahaya çıktı.

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