Jeff Bezos’tan Trump’ın gözüne girme adımı: Washington Post yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait olan ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Gazetede dün (4 Şubat Çarşamba) tüm birimleri etkileyecek işten çıkarmalar başladı.

Reuters'ın ulaştığı, şirket genelinde yapılan bir toplantının kaydına göre bu adım gazetenin ölçeğini köklü biçimde daraltacak.

Gazetenin sözcüsüne göre işten çıkarmalar toplam çalışanların yaklaşık üçte birini etkileyecek.

Washington-Baltimore News Guild sendikasının sözcüsü ise haber merkezinde "yüzlerce" çalışanın işini kaybedeceğini söyledi.

New York Times'a konuşan kaynaklar ise çalışanların yaklaşık yüzde 30'unun işten çıkarılacağını iddia etti.

İşten çıkarılan gazeteciler, 10 Nisan 2026'ya kadar kadroda kalacak ancak çalışmaları gerekmeyecek. Ayrıca altı ay boyunca sağlık sigortası hakları devam edecek.

Reuters'ın ulaştığı toplantı kaydından konuşan İcra Editörü Matt Murray, "Uzun süredir, yarı tekel konumunda olduğumuz yerel gazete günlerine fazla bağlı bir yapıyla çalıştık. Yeni bir yol haritasına ve daha sağlam bir temele ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

X’te paylaşılan gönderilere göre işten çıkarılan gazeteciler arasında Amazon muhabiri Caroline O’Donovan, Kahire Büro Şefi Claire Parker ve Post'un Orta Doğu muhabirleri ile editörleri de bulunuyor.

"TARİHİNDEKİ EN KARALIK GÜNLERDEN BİRİ"

2021’e kadar Post’un genel yayın yönetmenliğini yapan Martin Baron “Bu, dünyanın en büyük haber kurumlarından birinin tarihindeki en karanlık günlerden biri” dedi.

“Bezos’un Başkan Trump’a göze girme çabaları gazeteye çirkin bir leke sürdü” diyen Baron, bu durumun anında gerçekleşen bir marka yıkımı örneği olduğunu söyledi.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir Washington Post muhabiri ise açıklanan işten çıkarmaları "bir kıyım" olarak nitelendirdi.

TÜM BİRİMLER ETKİLENECEK

Washington Post, geçtiğimiz yıl da birçok iş alanında değişikliğe gitmiş ve işten çıkarmalar duyurmuştu.

O dönemde bu kesintilerin haber merkezini etkilemeyeceği belirtilmişti.

Gazete, 2023 yılında 100 milyon dolarlık zarar yaşanırken tüm birimlerde çalışanlara gönüllü ayrılma paketleri sunmuştu.

Alliance for Audited Media verilerine göre gazetenin 2025 yılı ücretli ortalama günlük tirajı 97 bin, pazar günleri ise yaklaşık 160 bin oldu. Bu rakamlar, 2020'deki 250 binlik günlük ortalama tiraja kıyasla sert bir düşüşe işaret ediyor.

Washington Post çalışanlarını temsil eden bir diğer sendika olan Washington Post Guild, X'te yaptığı paylaşımda, "Eğer Jeff Bezos artık bu gazeteyi kuşaklar boyunca tanımlayan misyona yatırım yapmaya ve Post gazeteciliğine güvenen milyonlara hizmet etmeye istekli değilse, o zaman The Post bunu yapacak bir hamiyi hak ediyor" dedi.

Fotoğraf: Depophotos

Sendika, kesintilere karşı perşembe günü Washington DC’de Post merkez binası önünde bir protesto düzenleyecek.

Gazetenin Beyaz Saray muhabirleri de geçen hafta Bezos'a gönderdikleri bir mektupta, mali zorluklar yaşanırken çeşitliliğe sahip bir haber merkezinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Bezos, Post’u satın aldığı dönemde gazetenin gazetecilik geleneğini koruyacağını ve günlük operasyonları yönetmeyeceğini söylemişti. Ancak önümüzdeki yıllarda "elbette değişim olacak" diye de eklemişti.

2024 SEÇİMLERİNDE 200 BİNİ AŞKIN DİJİTAL ABONE KAYBETMİŞTİ

Son yıllarda The Washington Post, bazı gazetecileriyle de karşı karşıya geldi.

Gazetenin Kasım 2024 ABD başkanlık seçimlerinde bir adayı desteklememe kararı almasının ardından, Bezos açıkça eleştirilmiş ve bu karar 200 binden fazla kişinin dijital aboneliğini iptal etmesine yol açmıştı.

2024'ün başında CEO olarak William Lewis'i atayan gazete, geçen yıl da köşe yazıları bölümünü yenileyerek odağını "bireysel özgürlükler ve serbest piyasalar"a kaydırdı.

TRUMP-BEZOS İLİŞKİSİ

Jeff Bezos, gazeteyi 2013 yılında Graham ailesinden 250 milyon dolara satın almıştı.

Bezos, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlaşan teknoloji yöneticileri arasında yer alıyor. Bezos'un Trump'ın yemin töreninde ön sıralarda oturması, değişen ilişkilerin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Trump, ilk başkanlık döneminde Post'un "adil olmayan" yayın yaptığını söyleyerek Bezos'u eleştirmişti ancak daha sonra Mart 2025'te Bezos'u övdü ve gazete için "gerçekten iyi bir iş çıkardığını" söylemişti