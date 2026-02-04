Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Tony Blair'in danışmanlık ücretlerini dert edinmiş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e danışmanlık faaliyetleri karşılığında ödendiği öne sürülen "yüksek meblağları" konuştu.

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili kamuoyuyla paylaştığı yeni belgelerde yer alan ses kaydında, Epstein ile Barak'ın, görevlerinden ayrılan siyasetçilerin nasıl gelir elde edebileceğine dair değerlendirmelerde bulunduğu dikkati çekti.

Kaydın ne zaman alındığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı basın organları, görüşmenin 2013'ün başlarında gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.

Ses kaydında, Epstein'ın, Blair'in danışmanlık faaliyetlerinden yüksek gelirler elde ettiğini dile getirdiği, bu paraların tamamının Blair'e gitmediği, bir kısmının başka kişi ya da taraflara aktarıldığı ifade edildi.

Kayıtta, söz konusu diğer taraflara ilişkin ise somut bilgiye yer verilmedi.

"TONY'YE VERİLEN ÇOK BÜYÜK RAKAMLAR DUYUYORUM"

Kayıtta, Barak'ın, "iş modeli" ifadesini kullanarak Epstein'e, "hükümetlerle yapılan sözleşmelerden nasıl para kazanıldığını" sorduğu duyuldu. Barak, Blair'in Kazakistan hükümetine danışmanlık karşılığında yılda yaklaşık 11 milyon dolar kazandığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Epstein, kayıtta, Blair için "Tony garipleşti" ifadesini kullanarak, "Tony'nin para konusunda ne yaptığını bilmiyorum. Tony'ye verilen çok büyük rakamlar duyuyorum. Burada 5 milyon, orada 10 milyon. Tony, yılda 30 milyon dolar kazanmıyor" dediği duyuldu.

Barak ise Blair'in bu gelirlerin bir kısmını "başkalarına bıraktığını" öne sürdü.

Blair'in, 1997-2007 döneminde İngiltere Başbakanı görevini yürüttükten sonra "Tony Blair Associates" adlı şirketi aracılığıyla hükümetler dahil çeşitli müşterilere danışmanlık hizmeti verdiği, bu şirketi 2016'da kapatarak "Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü"nü kurduğu biliniyor.

Enstitü, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, ses kaydında dile getirilen rakamların "gerçek dışı" olduğunu savundu.

EPSTEİN-BLAİR TEMASLARI

Tony Blair, Epstein ile 2002'de İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir kez görüştüğünü daha önce kabul etmiş, bu görüşmenin ardından herhangi bir temaslarının olmadığını savunmuştu.

Ses kayıtlarında ve sızdırılan e-postalarda ise Epstein'ın, Blair ile yakın ilişki içinde olduğu yönünde ifadeler yer alıyor.