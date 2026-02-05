Jeffrey Epstein'in otopsi raporunun ayrıntıları yayınlandı

Editör Notu: Bu haber bazı okuyucularımız için rahatsız edici olabilecek içerikler barındırmaktadır. Haberde adı geçen fotoğraflar yayımlanmamış, bilgiler yalnızca kamuoyuna açıklanan resmi belge ve raporlara dayandırılmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümünün hemen ardından bir sedyede yattığı ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği daha önce görülmemiş fotoğrafları yayınlandı.

Epstein'ın gözaltında ölümüne ilişkin gizliliği kaldırılan FBI raporunun yanı sıra otopsi ve hapishane içindeki belgeler kapsamında, 20 görüntü yayınlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; görüntüler Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca Epstein belgesi arasında yer alıyor.

Epstein 10 Ağustos 2019 tarihinde hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein duruşma öncesinde New York'taki bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.

Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı

23 SAYFALIK FBI RAPORU

Yeni yayınlanan "Jeffrey Epstein ölüm soruşturması" başlıklı FBI raporunun, kurumun New York'taki saha ofisi tarafından Epstein'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ait olduğu belirlendi.

23 sayfalık raporun her sayfasına "gizliliği kaldırıldı" notu düşülmüş.

BBC Verify'ın (BBC Doğrulama Servisi) görüntülediği belgelerde Epstein'ın boynunun yakın çekim görüntüleri ve gözle görülür yaralanma izleri yer alıyor.

Ayrıca Epstein'ın otopsisinin ayrıntıları ve intiharından önceki günlerde akıl sağlığına ilişkin bir psikolojik rapor da bulunuyor.

Fotoğrafların birçoğunda Epstein sedyede yatarken sağlık görevlilerinin onu hayata döndürmeye çalıştığı görülüyor.

Kayıtlar 10 Ağustos 2019 tarihli ve videodaki saat 06:49'u gösteriyor. Bu da Epstein'in hücresinde tepkisiz bir şekilde bulunmasından yaklaşık 16 dakika sonrasına ait.

Fotoğrafların nerede çekildiği belli değil ancak Epstein'ın 06:39'da yakındaki bir hastaneye nakledildiği ve burada öldüğünün açıklanması fotoğrafların hastanede çekildiğine işaret ediyor.

Diğer üç fotoğrafın üzerinde de hastanede çekildiklerine dair notlar var. Epstein'in kafasının yakın çekimi olan fotoğraflarda, boynundaki yara açık şekilde seçiliyor.

Epstein'ın adı her fotoğrafta yer alıyor, ancak bazı resimlerde ilk adı Jeffrey yerine yanlışlıkla "Jeffery" olarak yazılmış.

BBC Verify, Epstein'ın cesedinin yeni yayınlanan fotoğrafları üzerinde tersine görsel arama yaptı ve 30 Ocak'tan önceye ait bir kayıt bulamadı.

Ayrıca, dosyalarda durumu doğrulayan başka malzemeler de bulundu. Bunlar arasında Adalet Bakanlığı ve New York Adlı Tıp Kurumu (OCME) tarafından Epstein hakkında hazırlanan 89 sayfalık otopsi raporu ve FBI New York saha ofisinden gelen ve aynı görüntüleri içeren e-postalar da bulunuyor.

Raporda ayrıca Epstein'ın OCME tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Epstein'ın boynundaki iki kırığa ait görüntülemeler de yer alıyor.

FBI raporu, Epstein'ın 6 Temmuz 2019'da tutuklanmasından ölümüne kadar, New York'taki gözaltı merkezinde tutulduğu zamana ilişkin altı sayfalık bir çizelge de içeriyor.

Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı

GÖZLEM PROGRAMINA DAHİL EDİLMİŞ

Buna göre Epstein, 23 Temmuz 2019'daki intihar girişiminin ardından, intihar etmesinin engellenmesi için gözlem programına dahil edildi.

Epstein o dönemde, cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski bir polis memuru olan hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'yi kendisini öldürmeye çalışmakla suçlamıştı.

Bu olaydan bir gün sonraki psikolog görüşmesinde Epstein, "kendisini öldürme gibi bir fikri olmadığını" ve "bunun çılgınlık olacağını" söylemişti. 25 Temmuz tarihli psikolog raporunda da Epstein'in "davamda mücadele etmeye kararlıyım, bir hayatım var ve hayatımı yaşamaya geri dönmek istiyorum" sözleri yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı diğer belgeler, cezaevi müdürünün Epstein'ın yalnız kalmaması gerektiğini tavsiye ettiğini ve hücresinde "30 dakika arayla kontroller" ve "habersiz ziyaretler" yapılması gerektiğini vurguladığını gösteriyor.

Epstein'ın hücre arkadaşı ölümünden bir gün önce serbest bırakıldı.

Cezaevi belgelerine göre, 9 Ağustos gecesi gardiyanlar 03:00 ve 05:00 için planlanan kontrolleri yapmadılar ve hücredeki kamera sistemi de çalışmıyordu.

Cesedi sabah saatlerinde personel tarafından yapılan kontrol sırasında bulundu.

Aynı FBI raporunun sadece 17 sayfalık, yeniden düzenlenmiş ikinci bir versiyonu da Epstein dosyalarının bir parçası olarak yayınlandı.

Raporun neden hem yeniden düzenlenmiş, hem de eski versiyonlarının dosyalara dahil edildiği açık değil.

Yorum için ABD Adalet Bakanlığı ile temasa geçildi ama yanıt alınamadı ve FBI da yorum yapmayı reddetti.