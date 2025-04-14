Jeffrey Sachs: Suriye'de CIA'in istediği oldu, bölgedeki savaşların sorumlusu ABD ve İsrail'dir

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, 4. Antalya Diplomasi Forumu'ndaki "Suriye: Ülkenin Yeniden Yapılandırılması ve Uzlaştırılması" isimli panelde konuştu.

Ortadoğu'daki savaşlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sachs, Suriye iç savaşına ilişkin, "Bu savaş Washington'dan çıktı, Beşar Esad'dan kaynaklanmadı. 2011'de Esad'ı devirmek için bir karar alındı. Aslında bu karar İsrail'den çıktı. Bu İsrail hükümetinin 25 yılı aşkın süredir taşıdığı bir arzuydu" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki iç savaş için ABD ve İsrail'in rolüne işaret eden Jeffrey Sachs, şu değerlendirmeleri yaptı.

"Netanyahu'nun fikri, Ortadoğu'yu İsrail'in isteğine göre şekillendirmekti. İsrail'e karşı olan her hükümeti devirmek... Bu konuda CIA ve ABD hükümeti de dostuydu. Yani savaş, Esad baskısından veya diktatörlüğünden kaynaklanmadı. Bu savaş, 2011 baharında Esad'ı devirmek için Başkan Obama'nın verdiği bir emirle başladı. Bu programın bir adı da vardı; Operation Timber Sycamore... ABD, bu bölgedeki diğer ülkelerle birlikte isyancıları eğitti. Şu anda iktidarı ele geçirenler de dahil olmak üzere rejimi devirmek üzere özellikle cihatçıları eğitti. Bu bir kaos yarattı. 14 yıl süren savaşta Suriye'de 600 bin kişi hayatını kaybetti. Bu savaşın sonucu, CIA'in 2011'de istediği şeydi. ABD'nin silahlandırdığı cihatçı bir grubun iktidara gelmesi...

"AMAÇ 5 YIL İÇİNDE 7 SAVAŞ ÇIKARMAKTI"

"Bunu net şekilde söylemek istememin sebebi şu; bu bölgede gerçek diplomasiden değil de CIA operasyonlarından kaynaklanan kamu diplomasisi sona ermedikçe barış olmayacak" vurgusunu yapan Sachs, şunları kaydetti:

"Ve İsrail, tüm Ortadoğu'yu askerileştirmeye son vermedikçe barış gelmeyecek. Çünkü Suriye savaşı, İsrail'in teşvik ettiği 6 savaşın sadece bir tanesi. Diğerleri Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan'da... Aslında bu liste bizde vardı. Wesley Clark 2011 yılında Pentagon'dan bir kağıtla bilgilendirilmişti. Amaç 5 yıl içinde 7 savaş çıkarmaktı. Netanyahu'nun büyük üzüntüsüne rağmen gerçekleşmeyen tek savaş İran'la olandı. İsrail hâlâ bu savaşı kışkırtmaya çalışıyor. Yani Suriye savaşı bölgesel bir trajedinin parçası."

"SAVAŞLARIN SORUMLUSU ABD VE İSRAİL'DİR"

"Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Sudan, Güney Sudan ve Libya'da trajedi var" diyen Sachs, "Bunların hepsinde ABD hükümeti ve müttefiki İsrail sorumludur. Çünkü bu savaşların hiçbiri olmak zorunda değildi. Bunların hepsi birer tercih savaşıydı. Hepsi rejim değiştirme operasyonları fikrinden doğdu. ABD hangi ülkede hangi rejimin olacağına karar verecekti" dedi.

"ABD ŞARTLARINI DİKTE EDERSE BARIŞ OLMAYACAK"

"Eğer dış emperyal güçler, örneğin ABD, bu bölgede şartlarını dikte etmeye devam ederse asla barış olmayacak" vurgusunu yapan Sachs, "Barışın tek yolu; bu bölgenin geleceğine kendisinin karar vermesidir, dış güçlerin değil" diye konuştu.

"İSRAİL, ABD DESTEĞİ OLMADAN SAVAŞAMAZ"

İsrail'in savaşı tek başına yürütemeyeceğine işaret eden Sachs, "Bunlar Amerikan savaşlarıdır. ABD finansmanı sağlar. Askeri desteği verir, deniz desteğini verir, istihbarat operasyonları sağlar, mühimmat sağlar. İsrail, ABD desteği olmadan 1 gün bile savaşamaz. ABD'nin desteği olmadan İsrail'in Gazze soykırımı mümkün değildir. Sadece siyasi değil, doğrudan günlük ve operasyonel işbirliğinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR PERVASIZCA ÖLDÜRÜLÜYOR"

"Bu sona ermeli" diyen Sachs, şunları kaydetti: "Bu bölge 100 yıldır bölünmüş durumda; önce Britanya, sonra ABD tarafından. Ve bu halen devam ediyor. Hemen yanımızda, bugün bile insanlar pervasızca öldürülüyor. Çünkü ABD bu işin araçlarını sağlıyor. İşte Suriye'de olan budur. ABD tarafsız mı? Hiç sanmıyorum, ABD bu işin baş aktörüdür."