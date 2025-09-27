Jennifer Lawrence: Gazze'de yaşananlar soykırımdan başka bir şey değil

Oscar ödüllü oyuncu ve yapımcı Jennifer Lawrence, "(Gazze) Olanlar soykırımdan başka bir şey değil ve gerçekten dehşet verici" dedi.

San Sebastián Film Festivali'nde yeni filmi 'Die My Love' için düzenlenen basın toplantısında Lawrence, festival moderatörünün siyasi soruları sınırlama çabalarına rağmen gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

"DEHŞET VERİCİ"

Lawrence, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "Korkuyorum. Bu gerçekten çok üzücü. Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici. En çok üzen ise ABD siyasetindeki saygısızlık ve bunun çocuklara normalmiş gibi gösterilmesi. Çocuklar, politikacıların yalan söylemesini sıradan bir durum olarak görecek" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence ayrıca sanatçılara yönelen öfkenin yanlış olduğunu vurgulayarak; "Öfkeyi sorumlulara odaklamak çok önemli" dedi.

"İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ TEHDİT ALTINDA"

Ünlü oyuncu ABD’de ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar hakkında da "İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında. Sinema dünyası olarak sesimizi sanatsal yollarla kullanmak, bu tür festivallerde birbirimizden öğrenmek, hepimizin bağlantılı olduğunu ve empati ile özgürlüğü hak ettiğimizi anlamak çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Habertürk