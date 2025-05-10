Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da konser verecek.
Kaynak: AA
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.
Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.
Yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'deki sevenleriyle buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.
Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.