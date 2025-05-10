Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da konser verecek.

Kültür Sanat
  • 10.05.2025 10:53
  • Giriş: 10.05.2025 10:53
  • Güncelleme: 10.05.2025 11:00
Kaynak: AA
Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek
Fotoğraf: AA

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.

Yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'deki sevenleriyle buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.

Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.

BirGün'e Abone Ol