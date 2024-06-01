Jennifer Lopez turnesini iptal etti

Bir süredir Ben Affleck ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti.

Şarkıcı Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluştu. Albümün ardından turneye çıkacağını duyuran ünlü isim, "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser vereceğini duyurdu.

Ancak 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Ntv'nin aktardığına göre, Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.

Bunun üzerine turnesinin adını “This Is Me… Live | The Greatest Hits" olarak değiştiren Lopez, 26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal etti. Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.