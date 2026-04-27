Jeoloji mühendislerinden vekillere açık mektup: 7 bin meslektaşımızı işsizlikle karşı karşıya bırakacak

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Meclise sunulan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki gösterdi.

Yapılmak istenen değişikliğin doğrudan odayla ve jeoloji mühendisleriyle ilgili olduğu ancak kendilerinden görüş alınmadığı belirtilen açıklamada, “Teklifin ilgili hükümlerinin Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği yönünde ciddi tereddütler bulunmakta olup meslek alanımızda işsizlik dâhil olmak üzere çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilecek niteliktedir. Bu çerçevede, düzenlemelerin meslektaşlarımızı oldubittiye getiren ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir yaklaşımla hazırlandığı değerlendirilmektedir” denildi.

“7 bine yakın meslektaşımızı işsizlikle karşı karşıya getirecek bu düzenlemeye karşı çıkmanızı ve kanun tasarı teklifinin 21, 22, 23 ve 24’üncü maddelerinin geri çekilmesini 25 bine yaklaşan ülkemizdeki jeoloji mühendisleri adına talep ediyoruz” denilen açıklamada, “Söz konusu Torba Kanun Teklifi'nin 21, 22, 23 ve 24’üncü maddeleriyle yapılmak istenen değişiklikler ile yapı denetim sürecini düzenleyen ‘Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un’ ilgili maddeleri yeniden düzenlenerek zemin ve temel etüt firmalarına kuruluşundan faaliyetlerine kadar çeşitli alanlarda kısıtlamalar getirilmeye çalışılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Teklife ilişkin itirazlar şu şekilde sıralandı:

1- Bu Teklif'te yer verilen düzenlemelerde Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesini düzenleyen 10’uncu maddesinde belirtilen “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmüne açıkça aykırılık söz konusudur. Aynı yapı üretim sürecinde proje müellifliği görevini üstlenen ve yürüttükleri faaliyetlerle birbirini bütünleyen mimar, inşaat, makine, elektrik ve harita mühendisi hizmetlerine ilişkin herhangi bir düzenleme getirilemezken jeoloji mühendislerine zemin ve temel etüt kuruluşu kurma, ortak olma, sözleşme yapma, serbestçe faaliyet gösterme gibi en temel haklarında kısıtlama getirilmektedir.

2- Söz konusu Teklif'in 24’üncü maddesinde getirilen “bir ilde faaliyet gösterebilecek zemin ve temel etüt kuruluş sayısının belirlenmesi” yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmektedir. Ancak yapı üretim sürecinde aynı projede görev alan statik proje müellifi inşaat mühendisi, mimari proje müellifi mimar, elektrik proje müellifi elektrik mühendisi, tesisat proje müellifi makine mühendisleri için herhangi bir kota öngörülmezken zemin ve temel etüt faaliyeti yürütecek jeoloji mühendisleri için kurulacak kuruluşlara kota getirilmektedir. Bu durum açıkça Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesinin yanı sıra 48’inci maddesinde lafzını bulan “Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir” ilkesine de aykırıdır.

3- Yine kanun teklifinin 24’üncü maddesindeki; “Zemin ve temel etüt hizmet bedeli, zemin ve temel etüt kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere hizmet alan proje müellifi veya yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarın %2'si ruhsatı veren idarenin, %2'si Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin, %10'unu geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenen oranı ise zemin ve temel etüt altyapısı ve sistemleri hakkında hizmet sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kurum veya kuruluşun hesabına aktarılır. Bakanlık bu oranları iki katına kadar artırmaya ve yarısına kadar indirmeye yetkilidir” hükmü doğrultusunda mimari, statik, tesisat, elektrik proje müelliflerinden yaptıkları hizmetler nedeniyle herhangi bir harç ücreti alınmamasına rağmen sadece zemin ve temel etütleri hizmetlerini üreten jeoloji mühendisi proje müelliflerinden, her bir zemin ve temel etüdü için toplam hizmet bedelinin %14’ü ile %28’i arasında değişebilecek oranda Bakanlık tarafından harç alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile Bakanlık zemin ve temel etüt kuruluşlarının en büyük ortağı hâline getirilirken Bakanlık, aldığı harcın %20’sine yakınını sondaj makinelerine “CBS Aparatı” takılmasını gerekçe göstererek Ankara’da İvedik’te kurulu bulunan bir firmaya aktaracağı yönünde iddialar bugünden konuşulmaya başlanmış bulunmaktadır.

4- Anılan Torba Kanun Teklifi'nin 21. maddesinde yer verilen “Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu” tanımındaki düzenleme Anayasa’nın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesinde belirtilen “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmüne de açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi mühendislik hizmetlerinin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Kanun gereğince mühendislik unvan ve salahiyetine sahip kişilerce icra edilebileceği yönünde açık düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da Yapı Denetim Kuruluşu “ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun'da da Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının açılma şartları arasında “Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı bulunmak” hükümleri yer almaktadır. Ancak “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 21’inci maddesi ile getirilen düzenlemede “zemin ve temel etüt kuruluşu” için mühendis olma şartı bulunmamaktadır. Bunun anlamı, jeoloji mühendislerinin aldığı eğitim ve mesleki uzmanlık alanında dahi mühendislik kuruluşu kurup çalışmasını engellemektir. Böylece mesleğimiz bu alana yatırım yapacak, mühendis olmayan sermaye sahibi grupların hizmetine bir taşeron olarak sunulmaktadır. Günümüzde zemin ve temel etüdü hizmeti üreten kuruluşlara ilişkin kazanılmış hak kapsamında bir düzenleme getirilmediği de göz önüne alındığında bir bütün olarak Teklif'in, şu an ülke genelinde 2000 kuruluşta çalışan 7000’e yakın jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına sebebiyet vereceği açıktır.

5- Teklif metninde zemin ve temel etütlerinin denetlenebilmesine ilişkin hiçbir düzenleme bulunmamaktadır ki ülkemizin afetlere karşı dirençli yapı stokuna ulaşabilmesi için zemin etüt çalışmalarında yerinde denetimi esas alan bir yaklaşımla yapı üretim sürecinin denetlenmesine ihtiyaç bulunmasına rağmen kanunda bu yönde tek bir düzenleyici madde bulunmamaktadır. Anılan Torba Kanun Teklifi esas olarak zemin ve temel etütlerinin denetimi yerine “zemin ve temel etütlerini” yapacak kişi ve kuruluşlara ilişkin düzenlemelere odaklanmış; yüksek harçlar, sınırlama ve kota uygulaması anlamına gelecek düzenlemelerle denetim süreçlerinin yürütülmesi yine sürüncemeye bırakılmıştır. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda yapının zeminden kaynaklı hasar ve deformasyondan yıkılmasına rağmen ne bu hasarların nedenleri ne de bu süreçlerin denetimine ilişkin tek bir düzenleyici işlem yapılmazken zemin etüt kuruluşlarına sınırlama getiren ve jeoloji mühendislerini işsizliğe sürükleyecek tekliflerin TBMM'ye sunulması meslektaşlarımız arasında infiale neden olmuştur.

6- Kanun Tasarısı Teklifi'nin yukarıda belirtilen maddeleri aynı zamanda Anayasa’nın “Yönetmelikler” başlıklı 124’üncü maddesine de aykırılıklar içermektedir. Anayasa'nın 124’üncü maddesindeki “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete'de yayımlanacağı kanunda belirtilir.” hükümlerine açıkça aykırıdır. Kanun teklifinde kanunla düzenlenmesi gereken birçok konu, çerçevesi ve içeriği belirsiz şekilde yönetmelik düzenlenmesine atıf yapılmakta olup bu hâliyle yasama yetkisinin devri anlamına gelmektedir.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yukarıda özetle belirttiğimiz yönleriyle “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile meslek alanımıza ilişkin getirdiği düzenlemeler ile aynı projede görev alan meslek disiplinleri arasında ayrımcılık yapmak suretiyle İdarenin korumak zorunda olduğu Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olan Eşitlik ilkesi ayaklar altına alınmakta; jeoloji mühendisliği hizmetleri bir mühendislik hizmeti olmaktan çıkartılarak sermaye şirketlerinin ve piyasanın kâr hırsına feda edilmektedir. Sizleri TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın taleplerine sahip çıkmaya, bu teklifin yukarıda belirtilen maddelerine hayır demeye davet ediyoruz."