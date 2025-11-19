Jeopolitik bir genişleme

Dış Haberler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde genişleme, barış için sadece bir tercih değil, aynı zamanda ortak güvenliğimiz ve özgürlüğümüze yapılan bir yatırımdır" dedi. Von der Leyen, aday ülkelerden panelistlerin katılımıyla düzenlenen ilk "Genişleme Forumu"na video mesaj gönderdi. Avrupa’nın birlik içinde hareket ettiğinde daha güçlü olduğunu defalarca gösterdiğini söyleyen von der Leyen, genişlemenin herkes için önem taşıyan bir yolculuk olduğunu belirtti.

Forumdaki panelde konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise genişlemenin jeopolitik zorunluluk olduğunu söyleyerek, "Avrupa’nın fiziki coğrafyası bir engel olmuştur, bunu el ele vererek aşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Kallas değişen dünyada birçok açıdan Türkiye’ye ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

GENİŞLEMEYİ GENİŞLETMELİ

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da Avrupa’nın karşılaştığı çeşitli sorunları çözmek için genişleme politikasının fırsatlar sağladığını belirtti. AB’nin yeni üyeler için hazır olması gerektiğini söyleyen Kos, "Genişlemeyi genişletmenin zamanı geldi. Aday ülkelerin reform yapması zaman alıyor ve bazen üye devletlerimizin karar vermesi de zaman alıyor" uyarısında bulundu.

AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ise genişlemenin AB’nin güvenliği ve savunması için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi. Kubilius, Ukrayna savunma kabiliyetlerinin Avrupa’ya entegre edilmemesinin tarihi bir hata olacağının altını çizdi. Aday ülkelerin AB’nin savunma araçlarına entegre edilmesine ilişkin ise Kubilius, entegrasyonun AB’nin potansiyelini artıracağını sözlerine ekledi.