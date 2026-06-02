Jeopolitik gerilim fiyatlara yansıdı: Petrol yüksek seyrini koruyor

Petrol, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin geleceğine ilişkin belirsizliğin Basra Körfezi’nden enerji akışlarının daha uzun süre kısıtlanabileceği endişesini artırmasıyla, yaklaşık bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyretti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrol, önceki seansta yüzde 4,2 yükseldikten sonra varil başına 95 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar seviyelerinde seyretti.

Fiyatlar pazartesi günü, Tahran’ın Lübnan’daki İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla Washington ile görüşmeleri durdurduğu yönündeki haberlerin ardından sert yükseldi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerin sürdüğünü açıklamasıyla kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Trump, ABC News ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile Hürmüz Boğazı’nı yeniden açılmasına yönelik bir mutabakat zaptının gelecek hafta içinde imzalanabileceğini söyledi.

Ancak anlaşmaya varılabilmesi için hâlâ çözülmesi gereken birkaç konu bulunduğunu da belirtti.

Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışlarının geleceğine ilişkin belirsizlik, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Geçen ay fiyatlar, anlaşmaya varılabileceği iyimserliğiyle gerilemişti.

BAB EL-MANDEB İÇİN DE KAPATMA İDDİASI

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre Tahran ve bölgedeki müttefikleri, Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra petrol ihracatı için kritik öneme sahip olan Kızıldeniz’in güney girişindeki Bab el-Mandeb Boğazı’nı tamamen kapatmayı da gündemlerine aldı.

Belirsizliği artıran bir diğer unsur ise Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Lübnan’daki çatışmalara ilişkin yaptıkları telefon görüşmesi hakkında farklı açıklamalarda bulunmaları oldu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada Tel Aviv ile İran destekli Hizbullah arasında ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ve salı ile çarşamba (bugün ve yarın) günleri yeni müzakerelerin yapılacağını duyurdu.