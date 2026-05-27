Jeopolitik merkezde seçimin şifreleri

Umut Can FIRTINA

Bölge ülkelerinin yanı sıra emperyalist güçlerin varlığını artırdığı Ortadoğu’daki jeopolitik hesapların merkezi haline gelen Doğu Akdeniz, geçtiğimiz hafta sonu önemli bir seçime sahne oldu.

Enerji havzalarının paylaşım kavgası, adayı küresel ve bölgesel güçlerin askeri satranç tahtasına dönüştürürken, Kıbrıs’ın Batı savunma mimarisine entegrasyonu ve NATO üyeliği tartışmaları bölgedeki dengeleri her geçen gün daha da karmaşıklaştırıyor.

Doğu Akdeniz’de sertleşen enerji ve güvenlik rekabeti ile küresel jeopolitik kırılmaların odak noktası haline gelen Kıbrıs’ın güneyinde halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Adanın güneyindeki siyaseti uzun yıllardır domine eden iki partiden muhafazakar Demokratik Seferberlik (DISY) oyların yaklaşık yüzde 27’sini alarak birinci olurken 56 koltuklu parlamentoda 17 sandalye sayısını korudu. Oylarını bir miktar artıran federal çözüm yanlısı Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 24 oy ve 15 milletvekili ile ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise yaklaşık yüzde 11 oyla üçüncü olurken parlamentodaki sandalye sayısını 4’ten 8’e çıkardı. İlk kez seçimlere katılan ALMA ile Doğrudan Demokrasi Kıbrıs hareketleri ise barajı aşarak Meclis’e girmeyi başardı. Eski bir DISY üyesi olan Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i destekleyen partiler büyük kan kaybetti. DİPA ve EDEK parlamentoya giremezken DİKO’nun oyları da ciddi oranda azaldı.

Avrupa Birliği’nde silahlanma arayışı ve bu bağlamda Türkiye’nin askeri ve savunma sanayisi gücünden faydalanma girişimi, Ankara’yı savunma politikalarına dâhil etmeyi gündeme getirirken Kıbrıs sorunu, pazarlıkların odağında olacak.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Güney Kıbrıs’teki seçim sonuçlarını ve sandığın bölgede artan hareketliliğe yansımalarını BirGün’e değerlendirdi:

İKİ PARTİ SİSTEMİ TUTUNDU

İki büyük parti; solun büyük partisi AKEL ve sağın babası diyebileceğimiz DISY, beklentilerinden daha iyi performans gösterdiler. Bu seçimde toplam 19 parti yarıştı, epey yeni parti gündemdeydi ve bir süreden beri bu iki büyük partinin oy kaybına uğradığını görüyorduk ama sonunda iyice toparladılar. AKEL, 2011’den beri ilk defa oylarını artırıyor. DISY ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bölünmüş olmasına rağmen aşağı yukarı aynı oranı yakaladı; dolayısıyla bu iki büyük parti kesinlikle başarılı çıktı. Oylarını en çok artıran parti ise aşırı sağcı ELAM oldu. Ancak ELAM kendisini %15 civarında görüyordu, %10,9’da kaldılar. Yine de %40’a yakın bir artış onlar açısından başarı sayılıyor.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Avrupa’da klasik siyasetin yerini güçlenen aşırı sağın alması örüntüsü Güney Kıbrıs’ta tam olarak karşılık bulmadı. Burada iki tarihli parti, AKEL ve DISY, sistemi hala ayakta tutuyor ve başat siyaseti belirliyorlar. Ancak ELAM’ın bu yükselişi tıpkı Avrupa’nın aşırı sağında ya da yeni sağında gördüğümüz olgular gibi mülteci karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerinden gerçekleşti. Bazı Kıbrıslı Türkler ELAM’ın büyümesini Kıbrıs Rumlarının çözüm karşıtlığına yorumlamak istiyor ama bu doğru değildir. ELAM oylarını federal çözüme karşı çıktığı için değil, ırkçı bir parti olduğu için artırdı.

2028’E YANSIMALARI OLACAK

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ciddi bir başkanlık sistemi var. 1963’ten beri kurumlar tamamen Rum toplumunun elinde yoğunlaştı. Rum Cumhurbaşkanı çok büyük yetkilere sahip, kolay kolay denetlenemeyen biridir ve yürütme tamamen onun elindedir. Mevcut Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis açısından ciddi bir kayıp var. Kendisi üç partinin desteğiyle kazanmıştı ancak bu partilerden ikisi (DIPA ve EDEK) meclis dışında kaldı. Kalan tek parti DIKO da oy kaybetti. 2028 seçimlerinde sağın büyük partisi DISY, oldukça başarılı görünen başkanı Annita Demetriou ile yarışa asılacaktır. AKEL ise kendi kadrolarından olmasa bile federal çözüme bağlı olan, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini benimseyen bir lideri destekleyecektir. Hristodulidis ise daha çok ELAM’a yaslanarak seçim yapacaktır. Dolayısıyla 2028 seçimi büyük ihtimalle bu üç odak arasında geçecek.

AB VE KIBRIS PAZARLIĞI

Kıbrıs sorunu Türkiye açısından sadece Kıbrıs değildir; Türkiye-AB ilişkilerinde kullanılan bir olgudur. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vize serbestisi gibi talepleri var ama en önemlisi savunma politikalarının parçası olmak istiyor. Avrupalı devletler Türkiye’nin silah sanayinden yararlanmak istiyor ancak Kıbrıs’ta esneklik gösterilmeden bunun kolay olmadığını Ankara da biliyor. Ama bu esnekliklerin sorunun kalıcı çözümüne mi gideceği yoksa birtakım güven artırıcı önlemlerle mi geçiştirileceğini takip etmekte fayda var.

Türkiye de iki devletli çözümden bahsediyor ama o vurguda da giderek bir azalma var. Bu da Türkiye’nin AB’den beklentileriyle ilgili, orada yapılan pazarlığa göre tavır takınılacak. Kıbrıs meselesinde ne olacaksa bu yılın sonuna kadar BM Genel Sekreteri Guterres’in inisiyatifiyle belli olacak.

Ancak Türkiye’deki otoriterleşme son hızıyla devam ederken yılsonuna kadar bir netice alınamazsa Kıbrıs’ta federal çözüm iradesinin sergilenmesi ihtimali hayalcilik olacak. Hem Türkiye’de hem Güney Kıbrıs’ta 2027’de seçim sath-ı mailine girmiş olacağız.

Devlet Bahçeli’ye bağımlı bir Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda federal çözüm yapacağına inanmak hayalcilik olur.

JEOPOLİTİK BOYUT EKLENDİ

Kıbrıs sorununda artık yeni bir jeopolitik boyut var. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail ile kurduğu enerji işbirliği artık güvenlik ve savunma işbirliğine dönüşüyor. Bu durum Türkiye ile İsrail’i artık sadece Suriye değil Kıbrıs üstünden de karşı karşıya getiriyor. Ayrıca Fransa ve ABD ile kurulan stratejik ortaklıklarla Kıbrıs Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu denli Batı dünyasına entegre oldu.

Türkiye’nin güneyinde kendisine karşıt güçlerin üslenmesi kabul edilemez ancak Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece bunun önüne geçmenin de imkânı yok. Federal bir devletin kurulması Türkiye’nin hayati çıkarlarına uygundur. Çünkü federal bir yapıda Kıbrıslı Türkler dış politika ve savunma kararlarında söz sahibi olacak, Türkiye karşıtı politikalara izin vermeyeceklerdir. Ankara, milliyetçi hırslarla, nutuklarla kuzeye hapsolmaktansa bu gerçeği iyi değerlendirmelidir.