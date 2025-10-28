Jeotermal sondaj göl ekosistemini bozacak

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, son yıllarda kuraklık, aşırı su çekimi ve madencilik projeleriyle giderek küçülüyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi’nde, Altingöl Turizm tarafından yapılmak istenen jeotermal kaynak arama projesine Bakanlık ÇED gerekli değildir (Çevresel Etki Değerlendirmesi) kararı verdi. 3 milyon TL bedelli proje, 3 bin 494 hektarlık ruhsat alanında üç ayrı sondaj kuyusunu kapsıyor.

Her biri 400 ila 800 metre derinliğinde olacak kuyular, son yıllarda yağışların büyük oranda azalması ve yer altı su kaynaklarının yoğun kullanılmasıyla suyu azalan Beyşehir Gölü'nün koruma kuşağının içinde kalıyor. Göl, suların çekilmesiyle beraber yakın zamanda karaya bağlandı. Kuraklıkla beraber gölde 50’ye yakın adacık oluştu. Diğer yandan proje bölgesi, Konya-Karaman Çevre Düzeni Planı’nda “tarım alanı”, “mera alanı” ve “sulama alanı” olarak tanımlanıyor. Yani sondaj doğrudan üretim yapılan arazilerde yapılacak.

KAYNAKLAR TEHLİKEDE

Sondaj faaliyetleri sırasında açılacak kuyular, yeraltı su seviyesinde geri dönülmez tahribat yaratabilir. Uzmanlar, jeotermal arama sürecinde ortaya çıkan sıcak akışkanların ve sondaj çamurlarının hem tarım toprağına hem de göl suyuna karışma riskine dikkat çekiyor. Projeye ait raporda dahi alanın bir kısmının “sulak alan tampon bölgesi” içinde olduğu ve “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” sınırına dayandığı belirtiliyor. Ancak buna rağmen şirketin faaliyeti Çevre Bakanlığı tarafından ÇED yapılması uygun görülmedi.

İÇME SUYU RİSK ALTINDA KOSKİ

Genel Müdürlüğü, proje sahasının Beyşehir Gölü’nün uzun mesafeli koruma alanı içinde kaldığını ve içme suyu hatlarının bölgeden geçtiğini belirtti. Kuruma göre sondaj sırasında yaşanacak en küçük hata bile, göl havzasındaki içme suyu kaynaklarını kirletebilir.