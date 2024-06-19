Jeremy Corbyn'den Selahattin Demirtaş'a teşekkür mesajı

Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği destek mesajına teşekkür eden Jeremy Corbyn, "Türkiye'de - ve dünya çapında - özgürlük, barış ve adalet için yürütülen mücadele egemen olmalı" dedi.

İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri ve 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olan Jeremy Corbyn, yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği destek mesajına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Jeremy Corbyn, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden gönderdiği destek mektubunun Türkçe ve İngilizce versiyonlarının fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Haksız bir şekilde tutukluğunun devam ettiği Türk hapishanesinden yazdığı destek mektubu için Selahattin Demirtaş'a teşekkürler. Türkiye'de - ve dünya çapında - özgürlük, barış ve adalet için yürütülen mücadele egemen olmalı" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Corbyn'e mesajında şöyle demişti:

"Sevgili Jeremy; 4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde hepinize başarılar diliyor, İngiltere'deki dostlarımızın da sizi tüm güçleriyle destekleyeceklerine inanıyorum. Özgür zamanlarda görüşmek dileğiyle, selam sevgilerimle..."