JES ısrarı yine sonuçsuz kaldı: Halk geçit vermedi

Rama Enerji şirketi, İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda jeotermal enerji projesi için dördüncü kez harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için çevresel etki değerlendirme süreci (ÇED) kapsamında bugün Havuçlu mahallesinde halkın katılım toplantısı (HKT) düzenlemek istedi. Bölge halkı, projeyi protesto etti ve toplantıya izin vermedi.

Eyleme; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve yaşam savunucuları destek oldu.

"BUNLARIN TEK BİLDİKLERİ RANT"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yaşam hakkımızdan uzak durun diyoruz herkese. Enerjiye ihtiyacımız var ancak bu kadar plansız enerjiye ihtiyacımız yok. Bizim incire ihtiyacımız var. Bizim üzüme ihtiyacımız var. Bizim temiz suya, temiz havaya ve sağlıklı geleceğe ihtiyacımız var. Projeyi yaptırmayacağız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, "Mücadelenizin yanında olmak için buradayız. Dağlarından bal ovalarından yağ akan bu coğrafyadan bu topraktan ne istiyorlar? Bunların tek bildikleri rant. İstiyorlar ki her yer beton olsun ama köylü de istiyor ki incirini toplasın, zeytinini diksin" diye konuştu.

"KAZARSANIZ İNSANIMIZ AÇ KALIR"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Aydın halkı bilinçlidir, doğal enerjiyi tabi ki ister ama önce suyunu, toprağını korumak ister. Onlar yüzyıllardır bu toprakları kazıyorlar, işliyorlar. İncirini, pamuğunu alıyorlar. Eğer enerji adı altında kazarsanız bizim insanlarımız aç kalır, insan hayatı devam ettirilemez. Yıllardır bu insanlar bu mücadeleyi veriyor. Yüzümüzdeki acıyı anlamak bu kadar mı zor? Bu toplantılardan önce buraya gelip bir köylüyle sohbet ediyor musunuz? Hayır. Varsa yoksa para! Bu halkın geleceğine, taşına toprağına rağmen kimsenin haksız para kazanmasına izin vermeyiz. Aydın halkı aydındır, doğal enerjiye kimsenin bir itirazı yok. Ama bu halkın geleceğini tehlikeye atan bir sisteme asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU KADİM TOPRAKLARA GÜNAHTIR"

Germencik Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya da şunları dile getirdi:

"Sermaye sahipleri, 3-5 kuruş para için bu kadar insanın tepkisine rağmen bu ısrarınız niye? Bu dünya koskoca Mustafa Kemal’i bile yedi, sizi de yiyecek. Buraya dördüncü defa geliyorsunuz. Ya ayıptır, günahtır. Dünyanın birinci sınıf tarım toprağına JES kuran ikinci bir ülke gösterin. Dünyada metrekare başına en fazla JES Aydın’dan başka nerede var? Her tarafı kazdınız, bitirdiniz."

PROJE HAKKINDA

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 9 bin 7697 hektarlık alan içerisinde 9 sondaj kuyusu açmak isteniyor. Proje, orman ve tarım alanları içerisinde yer alıyor. Sondaj noktaları aynı zamanda Büyük Menderes Nehri Havzası içerisinde bulunuyor. Proje alanının çevresinde zeytin ve incir ağaçları da yer alıyor. En yakın konut ise 580 metre uzaklıkta.

NE OLMUŞTU?

Şirket ilk olarak, 2016 yılında Germencik’te 1 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi için Bakanlığa başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise 6 Aralık 2016 tarihinde proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermişti. Bölgedeki yurttaşların itirazı sonrası dava açılmıştı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, 15 Şubat 2018 tarihinde ÇED kararının yürütmesini durdurmuştu. Şirket daha sonra proje kapsamında Selçuk’ta da 4 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama ve işletme projesi için başvurmuştu. Bakanlık proje için 29 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı vermişti. Efes Selçuk Belediyesi başta olmak üzere, bölgede yaşayan yurttaşlar yine karara karşı dava açmıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, 16 Mart 2022 tarihinde bu kez ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Şirket, kararı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 6. Daire ise mahkemenin kararını onaylamıştı.

Son olarak, geçtiğimiz aylarda şirket sondaj noktalarında revizyona giderek Bakanlığa üçüncü kez başvuruda bulundu ancak Bakanlık bu talebi reddetti.