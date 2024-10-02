JES kazası ilçede endişeyi büyüttü

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji santralı (JES) istilası büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kipaş Holding’e bağlı Maren Maraş Elektrik Üretim şirketinin tarım arazileri üzerinde gerçekleştireceği iki jeotermal kaynak arama projesine onay verdi.

Bakanlık iki projeye de ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ yönündeki kararını bildirdi. ÇED dosyasındaki bilgilere göre; şirket Çamköy mahallesinde 2.7 hektarlık, Bozköy’de ise 1.38 hektarlık tarım arazilerinde çalışma yapmak istiyor. İki projenin toplam bedeli 18 milyon TL olarak planlandı.

DAĞ TAŞ SANTRAL

JES’lerle kuşatılan Aydın’da, bakanlığa her gün yeni başvurular yapılıyor. En büyük ilgi ise Germencik ilçesine. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu Kipaş Holding’e bağlı şirketler ilçeyi adeta abluka altına aldı.

Germencik Çevre Platformu’na göre ilçede 21 tane JES projesi bulunuyor. Bunlardan 10’u Kipaş Holding’in şirketlerine ait. Bu şirketlere ait 100’den fazla sondaj kuyusu bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Mursallı köyü yakınındaki Kanlı Bahçe bölgesinde Maren Enerji'ye ait bir jeotermal borunun patlaması sonucu çevredeki tarım arazilerine sıcak akışkan sızdı. Bu olay, yaklaşık 23 dönümlük zeytin ve incir bahçesine zarar verdi. 10 dönümlük arazide ağaçlar ciddi şekilde haşlandı.

Fotoğraf: BirGün

BİR İLÇE YOK OLUYOR

45 bine yakın nüfusu olan Germencik’te tarım yaparak geçiniyor. İlçede zeytin, incir ve pamuk gibi çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Ancak, jeotermal faaliyetler sonrası tarımsal üretimin tehlike girdiğinden söz ediliyor. 2022 yılında ilçede arazilerde dev çatlaklar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan araştırmaya göre, bu çatlaklar su çekilmesine bağlı ‘kuraklık’tan kaynaklı.

KÜLTÜREL MİRASIN PARÇASI

Germencik Çevre Platformu Başkanı Halil Çetinkaya, bölgenin doğal ve tarımsal yapısının korunması gerektiğini söyledi. Çetinkaya şu görüşleri paylaştı: “Jeotermal enerji projeleri, uzun vadede tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek ve bölgemizin ekosistem dengesini bozacaktır. Yıllardır tarımla geçimini sağlayan çiftçiler, jeotermal santralların yaygınlaşmasıyla emeklerin heba olmasını istemiyor. Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bu bölgenin kültürel mirasının bir parçasıdır. Aydın’ın zeytin, incir ve pamuk gibi ürünleri, hem yerel halkın geçim kaynağı hem de ülke ekonomisi için büyük bir değer taşıyor. Bu sadece Germencik’in değil, tüm Aydın’ın geleceği için hayati bir konu. Mücadelemiz sürecek.”