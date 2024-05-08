JES patladı, yurttaşlar tedirgin

Haber Merkezi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde jeotermal sondaj kuyusunun patlaması sonucu gaz sızıntısı devam ediyor. 29 Nisan Pazartesi başlayan gaz sızıntısı 8 gündür sürüyor. Büyük Menderes İnisiyatifi gönüllülerinin kurduğu Büyük Menderes Ekoloji ve Çevre Derneği Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi sundu.

6 Mayıs Pazartesi günü de Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri Sarayköy’de Ziraat Odası ve Sarayköy Belediye Başkanı ile görüştü. Kuyuyu kapatma çalışmaları sürerken yakın çevrede evleri olan vatandaşlar gürültü ve kokudan şikâyetçi. Evrensel’in haberine göre, Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, kendisinin konunun uzmanı olmadığını ancak sağlık müdürlüğü ve çevre il müdürlüğünden aldığı bilgilere göre sızan gazın zehirli olmadığını beyan etti.

Valilik ve kaymakamlıktan halen resmi açıklama gelmedi. Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca Sarayköy jeotermal akışkanın tarıma ve insan sağlığına zararlarını anlatırken halen valilikten açıklama gelmemiş olmasını eleştirdi.

Çallıca, “8 gündür ne valilik, ne kaymakamlık ne de şirketten maalesef hiçbir açıklama yapılmamıştır. 8 gündür yeraltından gelen jeotermal akışkan gökyüzüne salınmaktadır. Bu akışkanın içerisindeki kimyasallarla çevre ve doğa kirlenmektedir” diye konuştu.