JES şirketinden pişkinlik

Haber Merkezi

Aydın Germencik’e bağlı Tekin köyünde HEZ isimli jeotermal şirketi tarafından yapılmak istenen 4 jeotermal kuyusuna karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. Şirketin son olarak köydeki mücadeleyi izlemek için kamera yerleştirmesi köylülerin tepkisine neden oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Tekin köyü yurttaşları bir toplantı yaparak bu kuyuları istemediklerini dile getirdi.

Şirket toplantının ardından köye kamera yerleştirmek isteyince köylülerin protestosu ile karşı karşıya kaldı. Aydın Çevre Mücadelesi Sözcüsü Dr. Metin Aydın, köyde yapılmak istenen jeotermal kuyularına verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının hukuksuz olduğunu söyledi.

Bu kararın kanunlara göre geçersiz olduğunu söyleyen Aydın, şirkete verilen işletme ruhsatının da usulsüz olduğunu kaydetti. Köylülerin bu duruma dair savcılığa, kaymakamlığa, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili müdürlüklere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

“Şirket, köy halkının JES karşıtı hareketlerini, mücadelesini takip etmek için köye kamera koymaya başladı. Köy halkının onayı ve bilgisi olmadan yapılan bu işlemler suç olması dışında ‘Pes be HEZ’ dedirtecek düzeyde pişkinlik ve utanmazlık içeren bir davranış örneği taşımakta.”