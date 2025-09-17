JES ve RES projeleri iptal

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde orman ve tarım arazileri üzerine kurulmak istenen jeotermal enerji santralı (JES) ve rüzgâr enerji santralı (RES) projeleri iptal edildi. Kipaş Holding Enerji Grubu bünyesindeki Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş’nin hazırladığı çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geri çekildi.

Proje daha önce İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, karar Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanmıştı. Şirketin yeniden başlattığı ÇED süreci ise bu kez Bakanlık tarafından durduruldu. Kararda gerekçe olarak Danıştay’ın iptal kararları ve ilgili kurumların olumsuz görüşleri gösterildi.

İTİRAZLAR ETKİLİ OLDU

Şirket, 2021’de aynı bölgede JES kurmak için girişimde bulunmuştu. Ancak bölge halkı ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) projeye itiraz etmişti. İtirazlarda, JES’in İzmir’in içme suyunu sağlayan Ürkmez ve Tahtalı baraj havzalarını kirleteceği vurgulanmıştı. Yerel mahkemenin iptal kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından da onaylanmıştı.

Projede 12 noktada jeotermal kaynak arama sondajı ve 8,4 MWe gücünde iki RES kurulumu planlanmıştı. ÇED dosyasında, proje alanının orman ve tarım arazisi olduğu kabul edilmişti. Bölge halkı, JES ve RES çalışmalarının doğayı tahrip edeceğini, zeytinliklere ve tarıma zarar vereceğini dile getirmişti.

KORUMA ALANINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk projeye ilişkin görüşünde ruhsat sahasının Ürkmez ve Tahtalı baraj havzalarının koruma alanı içinde kaldığını belirtmişti. Ayrıca alanın dere koruma kuşakları, arkeolojik sit alanı ve sulama alanı sınırında bulunduğu vurgulanmıştı.

Yeni proje dosyasında ise faaliyet alanlarının barajların kısa ve uzun mesafeli koruma alanlarının dışında gösterildiği iddia edildi. Ancak bölge halkı ve kurumlar bu gerekçeyi yeterli bulmadı.