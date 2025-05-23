JES’e geçit yok: Zeytin ve incir kazanacak

Kocaer Enerji A.Ş.’nin, Aydın’ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde, mahkeme kararıyla daha önce iptal edilen jeotermal enerji santralı (JES) projesini hayata geçirme girişimi, yurttaşlar tarafından engellendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantı yapmak istedi. Kurtuluş Mahallesi Pazaryerinde gerçekleştirilmek istenen toplantıya bölge halkı izin vermeyerek eylem gerçekleştirdi. Eyleme; Aydın Çevre Derneği, Büyük Menderes İnsiyatifi, EGEÇEP ve SOL Ekoloji Meclisi de eyleme destek verdi.

Yurttaşlar, JES’lerin verdiği zararlara dikkat çekerek projeyi istemediklerini dile getirdi. Açıklamada, “Zeytin ve incir kazanacak. Yaşam alanımızı koruyacağız” denildi. Bölge halkının eylemlerinden dolayı toplantı gerçekleştirilmedi.

ORMAN VE TARIM ALANLARI HEDEFTE

Şirket, 3 milyar 295 milyon TL’lik yatırımla elektrik üretecek bir tesis kurmayı planlıyor. Proje; orman, mera ve tarım alanlarının içinde yer alıyor. Alan içinde zeytin ve incir ağaçları da bulunuyor. Santral sahasında 32 kuyu açılması planlanıyor. Projenin ekonomik ömrü 49 yıl olarak hesaplandı.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Aydın 1. İdare Mahkemesi, şirketin bölgede planladığı JES projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararını 20 Aralık 2024’te iptal etmişti. Mahkeme, zeytin ve incir ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yapılacak sondaj faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini belirtmişti.

Ayrıca, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğine hükmetmişti.