JES’e karşı iki ilçeden ortak mücadele kararı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde her geçen gün artan ekolojik talana karşı "Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" çağrısıyla dün miting düzenlendi.

Amerika merkezli IGNIS H2 Anonim Şirketi tarafından “Jeotermal Enerji Kaynağı Arama” çalışmaları kapsamında Varto’da 16, Karlıova’da ise 6 köyü kapsayan sondaj çalışmalarına halk tepki gösterdi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen bir hat üzerinde yapılması planlanan JES’e karşı birlikte hareket edeceklerini söyleyen Varto ve Karlıova halkı, proje iptal edilene kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

JES’E KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDECEKLER

Mitingde Kanireş Ekoloji Platformu adına konuşma yapan Kasım Demirel şunları söyledi: “Biz bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda öleceğiz. Bu miting, ‘Biz bu topraklarda varız’ deme mitingidir. Atalarımızdan bize kalan bu toprakları geleceğimize bırakma mücadelesidir. Dinimizi, dilimizi, ırkımızı bu topraklarda var ettik. Buradan yükselen ses; doğanın, toprağın ve suyun sesidir. Bu yüce dağlar, bu ovalar, bu dereler; dilimizin, inancımızın ve kültürümüzün taşıyıcısıdır. Yaşamı savunan herkese selam olsun. Kâr hırsı ile topraklarımızı hedef haline getirenler, karşılarında bizleri bulacaktır. Bu talana, bu yağmaya geçit vermeyeceğiz. Bu toprakları savunduk, savunmaya devam edeceğiz.” Peri Vadisi Çevre Platformu sözcüsü Ekrem Alan ise bölgede 62 santral planlayan IGNIS şirketinin planı gerçekleşirse doğanın büyük zarar göreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eğer bu projeler gerçekleşirse dalımızdaki meyveler, bahçemizdeki sebzeler yok olacak. Kanser oranı artacak. JES demek, gelecek nesillerimizin geleceğini yok etmek demektir. Derhal bu projelerin durdurulmasını talep ediyoruz.”

Eyleme katılan milletvekilleri ise şunları söyledi:

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu: Halkımız geleceğini, toprağını, suyunu savunmak için alanda, buna geçit vermeyeceğinin altını çiziyor.

DEM Parti Muş Milletvekilli Sümeyye Boz: Emperyalistler doğaya, insana düşman. Kürdistan’da talana izin vermeyeceğiz.

DEM Parti Bingöl Milletvekilli Ömer Faruk Hülakü: Bunlar bizim topraklarımıza baktığında para ve rant görüyorlar, biz ise yaşamı görüyoruz.

***

YAŞAM HAKKINI İHLAL EDİYORLAR

Maraş’ın Çoğulhan köyünde yıllardır işletilen Afşin-Elbistan A Termik Santralı’na eklenmesi planlanan yeni iki ünitenin inşasına karşı yöre halkı eylem yaptı. Santral yerleşkesi önünde bir araya gelen yurttaşlar “Bu proje için ÇED olumlu kararı verildi. Bu karar; bilimi, halk sağlığını ve bölge halkının yaşam hakkını yok saymaktadır. Açıkça ifade ediyoruz: Bu proje, yaşam hakkı ve sağlık hakkının ihlalidir" dedi.

***

ATEŞİN BAŞINDAYIZ

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketinin sondaj girişimlerine karşı yöre halkının başlattığı nöbet devam ediyor. 3’üncü haftayı dün itibarıyla geride bırakan yöre halkı, “Toprağımızın başındayız. Her geçen gün biraz daha hırslanarak devam ediyoruz. Alagöz buradan gidene kadar biz bu ateşin başında nöbet tutacağız” dedi.

***

TÜMAD İŞGAL EDİYOR

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı yakınlarındaki Kirazlı altın madeni sahasında, Kanadalı Alamos Gold’un ayrılmasının ardından Nurol Holding iştiraki TÜMAD Madencilik’in iş makineleriyle bölgeye girmesi yaşam savunucularını harekete geçirdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kazdağları Ekoloji Platformu “TÜMAD alanı işgal ediyor" dedi.

***

TALANA KARŞI BULUŞACAKLAR

Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu, bölgedeki madencilik faaliyetlerine ve doğa talanına karşı sesini yükseltmek için bugün İstanbul’un Kadıköy ilçesinde eylem yapacak. Yaşam savunucuları saat 13:00’te Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanacak ardından kitle saat 14:00’te Kadıköy İskele Meydanı’na geçerek ekoloji mücadelesine dair taleplerini dile getirecek.