JES’e karşı pedal çevirdiler

Oktay EVSEN

Muş’un Varto ilçesinde uluslararası enerji şirketi IGNIS H2 Enerji tarafından yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı halkın başlattığı direniş 23’üncü gününü geride bıraktı.

16 köyü ve geniş tarım arazilerini etkileyeceği belirtilen projeye karşı kurulan çadır nöbetine destek ise büyüyor. Amed Ekoloji Meclisi Eş Sözcüsü Çilem Akkaya ile aktivist Leyla Çite, Varto’daki direnişe destek vermek amacıyla Diyarbakır’dan bisikletleriyle yola çıktı.

İki ekoloji aktivistinin bugün nöbet alanına ulaşması bekleniyor. Bisikletleriyle yola çıkarken açıklama yapan yaşam savunucuları, doğa talanına karşı mücadeleyi “en ekolojik ulaşım aracı” olarak tanımladıkları bisikletle büyütmek istediklerini söyledi.

Önceki gün yola çıkan iki ekoloji aktivisti yaptığı açıklamada “Bisikletlerle yola çıkıp üçüncü günümüzde Varto’daki JES direnişine dahil olacağız. Doğanın talanına karşı nöbet tutan yoldaşlarımızla bir arada olmak, ekokırıma karşı direnişi büyütmek için pedal çeviriyoruz. Ekolojik yıkıma karşı ekolojik araçla cevap vermek istedik. Nerede olursa olsun tüm ekokırım projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi. Varto’da nöbet tutan yurttaşlar ise JES projesinin yalnızca doğayı değil, bölgedeki tarım ve hayvancılığı da tehdit ettiğini belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Halk “Uluslararası şirkete karşı mücadelemizi kazanana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Toprağımıza, havamıza, suyumuza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Havaçor Vadisi’nde başlatılan "Doğa ve yaşam nöbeti" de ikinci gününü geride bıraktı. Bir ay sürmesi planlanan nöbette "Doğa için nöbetteyiz, gelecek için ayaktayız" ve "Doğa gelecektir, para uğruna geleceğini satma" pankartları açıldı.

Havaçor Köyü Derneği’nden Çilem Hayroğlu, Munzur coğrafyasının maden, JES, GES ve RES projeleriyle kuşatma altında olduğunu belirterek, yıllardır bölgedeki endemik bitkilerin ticari amaçlarla bilinçsizce yok edildiğini söyledi.

Nöbetin amacının yaşam alanlarını korumak olduğunu vurgulayan Hayroğlu, "Munzur coğrafyasına yönelen sermaye saldırılarına karşı herkesi yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.