‘Jestten daha öte bir gelişme’

Rûdaw Araştırmalar Merkezi, “Türkiye'nin Zorlu Barışı: PKK'nin Silahsızlandırılması ve İstikrarsız Bir Jeopolitik Durumda Politikanın Dönüm Noktaları” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda pek çok siyasi değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayda “Barış görüşmeler ve PKK’nin silahsızlandırılması" ile “Geleceğin Türkiye’sinde istikrarı sağlama ve güven inşa etme yolları" konu başlıkları ele alındı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar kendi konuşmasının yanı sıra PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını okudu. Sancar, yürütülen çözüm sürecinin dünyadaki diğer müzakere süreçlerine benzemediğini belirterek “Pek çok çevre silah yakma törenini sembolik bir seremoni olarak yorumladı ama hızlıca bu seremoniden ve jestten öte bir gelişmeydi” dedi.

Sancar, yürütülen çözüm sürecinin dünyadaki diğer müzakere süreçlerine benzemediğini belirterek şöyle konuştu: “Evet, Türkiye'de barış zor yakalanan bir durum. Aslında sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli olabilecek bir tespittir bu. Ancak ülkemizde yaşadığımız acı deneyimler bize barışın önemini ve değerini daha fazla hissettiriyor. Bu konuda yapılan girişimlerin akamete uğraması, bugüne kadar başarıya ulaşamaması da bizleri derinden yaralıyor. O nedenle barıştan söz ettiğimiz zaman bunun çok zor bir iş ve mesele olduğunu her açıdan görebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Yine barış ihtimalini yakaladığımız bir dönemdeyiz.”

DEVLET POLİTİKASI

Çalıştayda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin bölgedeki değişimlere ayak uydurması gerektiğini vurguladı. Özellikle Kürt meselesinin çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salıcı, geçmişteki hatalardan ders çıkarıldığını ve meselenin artık bir devlet politikasına dönüşme yolunda olduğunu ifade etti. Bugün gelinen noktada çözüm sürecinin farklılaştığını savunan Salıcı, "O günün garantörü Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Herkesi kucaklamak gibi bir derdi yoktu" dedi. Ancak mevcut durumda, İYİ Parti hariç tüm siyasi partilerin içinde bulunduğu daha kapsayıcı bir komisyonun varlığına dikkat çekti. Salıcı, bu sefer süreci ilerletenin tek başına iktidar partisi olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) de destek verdiğini ve iktidar yetkililerinin ağzından sürecin bir "devlet politikası" olduğunu duyduklarını ifade etti.

Anayasa meselesine de değinen Salıcı, komisyonun gündem maddelerinden birisinin henüz anayasa olmadığını, ancak meselenin çözümüne dair bir yol haritası ve çerçeve oluşturacağını ifade etti. Yasa ve anayasa tartışmalarının daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşeceğini vurguladı. Öte yandan T24’ün haberine göre İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, “Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve fesih ile devam eden tarihi inisiyatifimin arkasındayım” dediği aktarıldı.

∗∗∗

İKTİDAR SÜRECİ ARAÇSALLAŞTIRIYOR

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmamoğlu, "Bugün Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz. Ama ne yazık ki dünyada barışın endişe verici düzeyde gerilediği bir dönemdeyiz. Savaşlar, çatışmalar ve güç mücadeleleri, insanlığın ortak umudunu gölgeliyor. Peki, biz Türkiye’de farklı bir tablo mu yaşıyoruz? Maalesef hayır" ifadelerini kullandı. Sürece ilişkin mesaj veren İmamoğlu, "Türkiye’de siyasal barış, iktidarın hukuku kendi çıkarları için kullanması nedeniyle tarihimizin en dip noktalarına geldi. Meclis’te kurulan komisyon, yıllardır süren Kürt meselesinin çözümü için olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak iktidar ne toplumsal barıştan yana bir irade ortaya koyuyor ne de siyasal barıştan. Bu meseleyi, kendi koltuklarını korumak için araçsallaştırıyor" dedi.