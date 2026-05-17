Jet hızıyla dosya kapatıldı

Zonguldak Kilimli’de sistematik şiddet gördüğü gerekçesiyle jandarmaya sığınan ancak korunamayarak katledilen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç davasında skandal bir detay ortaya çıktı.

Ailenin, kapsamlı araştırma yapılmadığı ve kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu gerekçesiyle Kilimli Jandarma Komutanlığı hakkında “görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle yaptığı ve takipsizlik verilen suç duyurusuna yapılan itiraza jet hızında yanıt verildiği öğrenildi. Karara yapılan itirazın sadece 1 gün sonra reddedildiği belirlendi.

Kilimli’de Tülay Ündeş’in ve annesinin öldürülmesinin ardından Ündeş Ailesi, jandarma ve ilgili kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında yapılan “görevi kötüye kullanma” suç duyurusunda 16 Şubat 2026 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine ailenin avukatı Hande Gündoğdu, 10 Mart 2026’da Başsavcılığa karara yönelik itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede; kadının önceki şiddet başvuruları, boşanma dosyası ve tanık beyanları araştırılmadan verilen takipsizlik kararının, kamu görevlilerini korumaya yönelik hukuka aykırı bir "eksik inceleme" olduğu belirtildi.

‘İHMAL VAR’

Dilekçede, kamu görevlileri ile jandarmanın gerekli önlemleri almadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

• “Dosya kapsamındaki kadının beyanı ile CİMER başvurusunda çok sayıda somut ifade yer almıştır. Bunlar arasında özellikle; Yusuf Ündeş’in sistematik şiddet uyguladığı, uzaklaştırma kararı alındığı, koruma tedbirinin uzatılmasının istendiği, buna rağmen yeterli korumanın sağlanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca sanığın daha önce de saldırı fiillerine karıştığı, olay günü kadınların yer bilgisinin öğrenilmesi üzerine eylemi gerçekleştirdiği, olayda jandarma ve diğer kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu belirtilmiştir. Buna rağmen bu iddiaları aydınlatacak temel araştırmalar yapılmamıştır.

• Şikâyette adı geçen kişi, kurum ve olaylar araştırılmamıştır. Özellikle, kamu görevlilerinin görevlerini ihmal edip etmediğinin tespiti için önce görev alanları, kendilerine ulaşan ihbarlar, yaptıkları işlemler, yapmaları gerekip de yapmadıkları işlemler ve olay öncesindeki riskten haberdar olup olmadıkları araştırılmamıştır.

• Tanıklar dinlenmemiştir. Uzaklaştırma ve koruma kararlarına ilişkin başvuru ve red gerekçeleri dosyaya getirilmemiştir.

• Jandarma kayıtları ve ilgili resmi belgeler toplanmamıştır.

• Failin geçmişte işlediği ileri sürülen eylemler ve silah temin süreci araştırılmamıştır.

TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ

Dilekçede talepler ise özetle şöyle sıralandı:

• Jandarma hakkında verilen 16.02.2026 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına,

• Soruşturmanın genişletilmesine ve diğer kamu görevlileri hakkında da araştırma yapılmasına,

• Beyanlarda adı geçen tüm kişi ve kurumların ayrıntılı biçimde araştırılmasına, tanıkların dinlenmesine,

• Tülay Ündeş’e ilişkin uzaklaştırma / koruma kararı, uzatma talebi, ret kararı ve buna ilişkin tüm evrakın ilgili mahkeme ve kurumlardan getirtilmesine,

• Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan olay öncesine ilişkin tüm müracaat, ihbar, tutanak, görev, haber merkezi ve işlem kayıtlarının celbine,

• Fail Ündeş hakkında daha önceki şiddet ve saldırı iddialarına ilişkin soruşturma / kolluk kayıtlarının getirtilmesine,

• Olayda kullanılan silahın temin sürecinin ve bu husustaki kamu kayıtlarının araştırılmasına,

• Tüm bu deliller toplandıktan sonra şüpheli kamu görevlilerinin hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmesini talep ederiz.”

1 GÜNDE DOSYA KAPATILDI

Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliği’nce değerlendirilen itiraz dilekçesi jet hızıyla karara bağlandı. Dilekçe dosyaya girdikten 1 gün sonra karar veren hakimlik, Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine hükmetti.

SORUMLULUK ALINMALI

Dosyanın avukatı Hande Gündoğdu, 2 kadını da katleden Yusuf Ündeş’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini anımsattı. Gündoğdu, kadının öldürülmeden önce pek çok kez şikâyet ettiğini, uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini ancak verilmediğini söyledi. Gündoğdu “Ortada birçok başvuru var. Şikâyetlere, taleplere rağmen korunmadığı için hayatını kaybeden bir kadın var. ‘Kamu görevlilerinin sorumluluğu yok’ diye takipsizlik verildi. Biz bu takipsizliğe itiraz ettik. 11 Mart’ta itiraz ettik, 12 Mart’ta itirazımız reddedildi. 1 günde dosyayı nasıl değerlendirdiler? Bu kararı nasıl verdiler? Biz sorumluluğu olan, görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu otoritesinin kadın cinayetlerinde sorumluluk üstlenmemesi kadın cinayetlerine yeni kapılar aralıyor” ifadelerini kullandı.