Jet hızıyla yargılama: "Şaka davası"nda tahliye kararı verilmedi

“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında söylediği sözlerden dolayı tutuklanan program sunucusu Boğaç Soydemir ve bu sözlere gülen konuğu Enes Akgündüz'ün tutukluluğunun devamına karar verildi.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün iddianamesi bir günde hazırlandı ve ilk duruşma bir hafta sonra, 1 Ekim’de yapıldı. Dün ilk defa hakim karşısına çıkan Soydemir ile Akgündüz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

BİR HAFTADA YAŞANANLAR

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında ışık hızında ilerleyen yargı süreci şöyle:



- 22 Eylül: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.



- 23 Eylül: Savcılıkta ifade veren Soydemir ve Akgündüz "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.



- 24 Eylül: Soydemir ve Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği iddia edildi.



- 1 Ekim: Soydemir ve Akgündüz 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme İki isim için de tutukluluğun devamına karar verdi ve duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.