Jet yakıtı krizi havacılık devini vurdu: 20 bin uçuş iptal edilecek
Küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin arttığı dönemde Avrupa Birliği, jet yakıtı arzına yönelik riskleri sınırlamak için hazırlıklarını hızlandırırken, uzun süredir personellerin grevi nedeniyle kriz yaşayan havayolu devlerinden Alman Lufthansa, 20 bin uçuşu iptal etme kararı aldı.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.
Lufthansa Grubu, yaz aylarında uçuş seçeneklerinin optimize edileceğini ve kapasitenin azaltılacağını açıkladı.
Jet yakıtı fiyatının Ortadoğu'da çatışmaların başlamasından bu yana iki katına çıktığı anımsatılan açıklamada, "Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu da yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geliyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, planlanan uçuş programı düzenlemelerinin Lufthansa Grubu ağındaki karsız kısa mesafeli uçuşların sayısını azaltacağı, özellikle uzun mesafeli bağlantılar olmak üzere küresel ağın ise jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle öncekine göre önemli ölçüde daha verimli olmak üzere sürdürüleceği kaydedildi.
Yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin dün uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kapasite azalması dikkate alınarak gelecek aylara ilişkin orta vadeli rota planlamasının revize edileceği belirtildi.
Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.
AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.
AB, JET YAKITI ARZINDA OLASI KRİZE KARŞI ÖNLEM HAZIRLIĞINDAAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların sürdüğünü ve bu alanın yakından takip edildiğini bildirdi.
Itkonen, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa’da yalnızca 6 haftalık jet yakıtı kaldığına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.
AB Petrol Koordinasyon Grubu’nun dün toplandığını anımsatan Itkonen, mevcut durumda AB genelinde jet yakıtı arzında bir sıkıntı bulunmadığı sonucuna varıldığını ifade etti.
Itkonen, "Jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlık yapıyoruz. Jet yakıtı bizim için bir endişe alanı olmaya devam ediyor" dedi.
AB’de rafinerilerin jet yakıtı talebinin yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığını belirten Itkonen, kalan kısmın ise ithalatla temin edildiğini söyledi.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yakından izlendiğine işaret eden Itkonen, sevkiyatların aksaması halinde AB’nin koordineli önlemleri devreye almaya hazırlandığını kaydetti.
Itkonen, sektörden gerçek zamanlı veri akışı sağlandığını belirterek, jet yakıtı piyasasının küresel ölçekte işlediğini, üretim, ithalat ve mevcut stoklarla desteklendiğini ve Avrupa’da önemli bir rafineri kapasitesi bulunduğunu dile getirdi.
Piyasaların sıkı seyrettiğini vurgulayan Itkonen, "AB, mevzuat gereği acil durum stokları tutmaktadır ve gerektiğinde bunlar piyasaya sunulabilir" ifadelerini kullandı.
