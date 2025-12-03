Jhon Duran'a ceza çıkacak mı: PFDK sevkleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Özellikle 1 Aralık 2025’te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki kulüp de çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbi sonrası PFDK’de Derbi sonrası Fenerbahçe, çirkin tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler gerekçesiyle; Galatasaray ise çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

DURAN İÇİN SEVK KARARI ÇIKMADI

Ayrıca Fenerbahçe’den yönetici Ali Bozan ile Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan ise yönetici Metin Öztürk ve antrenör Serhat Doğan için de disiplin işlemi başlatıldı. TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK’ya sevk edilmesine gerek görmedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kulüp, sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle “futbolun itibarını zedelemek” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.