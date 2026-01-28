Jhon Duran'a resmi teklif geldi

Transfer döneminin en aktif takımlarından Fenerbahçe'de Jhon Duran'a resmi teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Duran'ın temsilcisi gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Oyuncu tarafı, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor.

Jhon Duran bu sezon şu ana kadar 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Duran, sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı FCSB maçı kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.