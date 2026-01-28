Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'de Jhon Duran'a resmi teklif geldi. Oyuncunun temsilcisi gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti.

Spor
  • 28.01.2026 15:42
  • Giriş: 28.01.2026 15:42
  • Güncelleme: 28.01.2026 16:20
Kaynak: Spor Servisi
AA

Transfer döneminin en aktif takımlarından Fenerbahçe'de Jhon Duran'a resmi teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Duran'ın temsilcisi gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Oyuncu tarafı, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor.

Jhon Duran bu sezon şu ana kadar 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Duran, sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı FCSB maçı kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

