Jhon Duran, adım adım Fenerbahçe'ye: Final görüşmeleri yapılıyor

Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferi için sona yaklaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, oyuncu tarafıyla transfer görüşmeleri ilerliyor.

Transfer için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile Kolombiya'da olumlu görüşmeler yapıldı.

🚨🟡🔵 Negotiations for Jhon Durán to Fenerbahçe are now advancing also on player side!



Positive talks took place in the last 12h with director Devin Özek in Colombia.



Fenerbahçe have the green light from Al Nassr and now working to get deal done also with Durán. ⏳🇨🇴 pic.twitter.com/1tTPj3RvCu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ise Fenerbahçe, Jhon Duran'ı hafta içi İstanbul'a getirmek için tüm hazırlıkları yaptı. Oturacağı ev Duran'a 'online' olarak tanıtıldı ve evin kontratı hazırlandı.

Transferin tamamlanması için final görüşmeler yapılıyor. Jhon Duran'ın avukatları sözleşmeyi inceliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe, Jhon Duran'ı hafta içi İstanbul'a getirmek için tüm hazırlıkları yaptı! Oturacağı ev Duran'a 'online' olarak tanıtıldı ve evin kontratı hazırlandı. Transferin tamamlanması için final görüşmeler yapılıyor. Jhon Duran'ın avukatları sözleşmeyi inceliyor! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 29, 2025

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.