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Jhon Duran, adım adım Fenerbahçe'ye: Final görüşmeleri yapılıyor

Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Transferin tamamlanması için final görüşmelerinin yapıldığı belirtilirken, Jhon Duran'ın avukatlarının sözleşmeyi incelediği aktarıldı.

Spor
  • 29.06.2025 11:26
  • Giriş: 29.06.2025 11:26
  • Güncelleme: 29.06.2025 11:34
Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran, adım adım Fenerbahçe'ye: Final görüşmeleri yapılıyor

Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferi için sona yaklaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, oyuncu tarafıyla transfer görüşmeleri ilerliyor.

Transfer için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile Kolombiya'da olumlu görüşmeler yapıldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ise Fenerbahçe, Jhon Duran'ı hafta içi İstanbul'a getirmek için tüm hazırlıkları yaptı. Oturacağı ev Duran'a 'online' olarak tanıtıldı ve evin kontratı hazırlandı.

Transferin tamamlanması için final görüşmeler yapılıyor. Jhon Duran'ın avukatları sözleşmeyi inceliyor.

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.

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