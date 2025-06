Jhon Duran, adım adım Fenerbahçe'ye: Final görüşmeleri yapılıyor

Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferi için sona yaklaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, oyuncu tarafıyla transfer görüşmeleri ilerliyor.

Transfer için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile Kolombiya'da olumlu görüşmeler yapıldı.

🚨🟡🔵 Negotiations for Jhon Durán to Fenerbahçe are now advancing also on player side!



Positive talks took place in the last 12h with director Devin Özek in Colombia.



Fenerbahçe have the green light from Al Nassr and now working to get deal done also with Durán. ⏳🇨🇴 pic.twitter.com/1tTPj3RvCu