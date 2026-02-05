Jhon Duran ayrılığı resmileşti

Fenerbahçe, sezon başında Al Nassr'dan kadrosun kattığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti. Kolombiyalı futbolcunun Rusya Premier Lig takımı Zenit ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon şu ana kadar 21 maça çıkan Duran bu maçlarda 5 gol, 3 asist yaptı. Beklentilerin altında kalan genç futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı sert bir şekilde eleştiriyordu.

DURAN YERİNE SIDDIKI

Kanarya'nın Duran yerine tercih ettiği isim ise yeni transfer Cherif Siddiki olacak. Yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 Angers'ten transfer edilen 19 yaşındaki Siddiki potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak görülüyor.