Jhon Duran Brann Maçında Oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi Brann – Fenerbahçe Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu ise Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı? sorusunun yanıtı oldu. Fenerbahçe’de cezalı ve sakat oyuncuların durumu, muhtemel 11’ler ve maç detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINA HAZIR

Norveç’in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki takım da gruptan çıkış adına kritik bir mücadele verecek. 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Yardımcı hakemlikleri ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.

JHON DURAN BRANN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza sebebiyle Brann deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü de kafilede yer almadı.

Dolayısıyla Jhon Duran, bu akşam oynanacak kritik maçta takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE BRANN MAÇ KADROSU

Açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson Moraes

Tarık Çetin

İrfan Can Eğribayat

Mert Müldür

Milan Skriniar

Jayden Oosterwolde

Kamil Efe Üregen

Yiğit Efe Demir

Archie Brown

Levent Mercan

Edson Alvarez

İsmail Yüksek

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Kerem Aktürkoğlu

Haydar Karataş

Oğuz Aydın

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Youssef En-Nesyri

FENERBAHÇE BRANN MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de iki önemli eksik bulunuyor:

Jhon Duran: Ferencvaros maçındaki kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza.

Ferencvaros maçındaki kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza. Çağlar Söyüncü: Sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek.

BRANN – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Brann Muhtemel 11

Dyngeland

De Roeve

Knudsen

Helland

Dragsnes

Kornvig

Sörensen

Gudmundsson

Mathisen

Finne

Holm

Fenerbahçe Muhtemel 11

Ederson

Oğuz Aydın

Skriniar

Oosterwolde

Brown

İsmail Yüksek

Fred

Nene

Talisca

Kerem Aktürkoğlu

En-Nesyri

Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı?

Hayır. Kırmızı kart cezası nedeniyle Brann deplasmanında forma giyemeyecek.

Çağlar Söyüncü oynayacak mı?

Hayır. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

Brann – Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Norveç’in Bergen kentindeki Brann Stadyumu’nda oynanacak.

Maçın hakemi kim?

Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Brann karşısında kritik bir mücadeleye çıkarken önemli eksiklerle sahada olacak. Jhon Duran’ın cezası ve Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı, kadroda değişikliklere neden olsa da sarı-lacivertliler galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın sonucu, grubun kaderini belirleyecek nitelikte.