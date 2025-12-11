Jhon Duran Brann Maçında Oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi Brann – Fenerbahçe Muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde tüm dikkatler, kırmızı kart cezası bulunan Jhon Duran’ın oynayıp oynayamayacağına çevrildi. Kritik karşılaşma öncesi kadro detayları, eksikler ve muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu ise Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı? sorusunun yanıtı oldu. Fenerbahçe’de cezalı ve sakat oyuncuların durumu, muhtemel 11’ler ve maç detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
FENERBAHÇE BRANN DEPLASMANINA HAZIR
Norveç’in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki takım da gruptan çıkış adına kritik bir mücadele verecek. 23.00’te başlayacak olan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Yardımcı hakemlikleri ise Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.
JHON DURAN BRANN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza sebebiyle Brann deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü de kafilede yer almadı.
Dolayısıyla Jhon Duran, bu akşam oynanacak kritik maçta takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE BRANN MAÇ KADROSU
Açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
- Ederson Moraes
- Tarık Çetin
- İrfan Can Eğribayat
- Mert Müldür
- Milan Skriniar
- Jayden Oosterwolde
- Kamil Efe Üregen
- Yiğit Efe Demir
- Archie Brown
- Levent Mercan
- Edson Alvarez
- İsmail Yüksek
- Fred Rodrigues
- Sebastian Szymanski
- Kerem Aktürkoğlu
- Haydar Karataş
- Oğuz Aydın
- Dorgeles Nene
- Anderson Talisca
- Youssef En-Nesyri
FENERBAHÇE BRANN MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe’de iki önemli eksik bulunuyor:
- Jhon Duran: Ferencvaros maçındaki kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza.
- Çağlar Söyüncü: Sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek.
BRANN – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER
Brann Muhtemel 11
- Dyngeland
- De Roeve
- Knudsen
- Helland
- Dragsnes
- Kornvig
- Sörensen
- Gudmundsson
- Mathisen
- Finne
- Holm
Fenerbahçe Muhtemel 11
- Ederson
- Oğuz Aydın
- Skriniar
- Oosterwolde
- Brown
- İsmail Yüksek
- Fred
- Nene
- Talisca
- Kerem Aktürkoğlu
- En-Nesyri
Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı?
Hayır. Kırmızı kart cezası nedeniyle Brann deplasmanında forma giyemeyecek.
Çağlar Söyüncü oynayacak mı?
Hayır. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.
Brann – Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.
Maç nerede oynanacak?
Norveç’in Bergen kentindeki Brann Stadyumu’nda oynanacak.
Maçın hakemi kim?
Karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Brann karşısında kritik bir mücadeleye çıkarken önemli eksiklerle sahada olacak. Jhon Duran’ın cezası ve Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı, kadroda değişikliklere neden olsa da sarı-lacivertliler galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın sonucu, grubun kaderini belirleyecek nitelikte.