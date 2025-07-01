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Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Spor
  • 01.07.2025 10:22
  • Giriş: 01.07.2025 10:22
  • Güncelleme: 01.07.2025 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ın transferi için sona yaklaştı.

Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Duran, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Jhon Duran'ı İstanbul'a getirecek özel jet dün Kolombiya'ya ulaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, gece TSİ 02.10'da İstanbul'a doğru hareket etti.

Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ın Al-Nassr'daki maaşının tamamını ödeyecek.

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.

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