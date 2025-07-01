Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.