Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.