Jhon Duran'ın sözleşmesi fesh ediliyor

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kadrosunda revizyona giden sarı-lacivertliler, sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sözleşmesini fesh edecek.

22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesh etmesinin ardından Rusya Süper Ligi takımlarından Zenit'in kadrosuna katılması bekleniyor.

Bu sezon şu ana kadar 21 maça çıkan Duran bu maçlarda 5 gol, 3 asist yaptı. Beklentilerin altında kalan genç futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı sert bir şekilde eleştiriyordu.

DURAN YERİNE SIDDIKI

Kanarya'nın Duran yerine tercih ettiği isim ise yeni transfer Cherif Siddiki olacak. Yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 Angers'ten transfer edilen 19 yaşındaki Siddiki potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak görülüyor.

Fenerbahçe'nin kalan sürede yabancı kontejanında yer açabildiği takdirde bir forveti daha kadrosuna katması bekleniyor.