Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Jhon Duran, Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile anlaşmaya vardı.

Spor
  • 09.02.2026 15:16
  • Güncelleme: 09.02.2026 15:21
Kaynak: AA
Jhon Duran resmen Zenit'te

Zenit, Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.

