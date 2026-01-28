Jhon Duran transfer için kararını verdi

Fenerbahçe’de Kolombiyalı santrfor Jhon Duran’ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, oyuncunun tavrı netleşti.

Genç futbolcuyla ilgilenen bazı kulüplerin olduğu ifade edilse de şu ana kadar sarı-lacivertlilere ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Bu süreçte Duran, geleceğiyle ilgili kararını kulüp yönetimine iletti.

AYRILMAK İSTEMİYOR

TRT Spor’un haberine göre 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Bu gelişmenin ardından Jhon Duran’ın sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Kolombiyalı forvet, bu sezon 21 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Duran’ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’dan kiralamıştı.