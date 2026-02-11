Jhon Duran transferinin perde arkası

Jhon Duran’ın kısa sürede Fenerbahçe’den Zenit’e transferi futbol kamuoyunda soru işaretleri yaratırken, The Athletic sürecin perde arkasını yazdı.

ANLAŞMA TAMAM AMA OYUNCU İKNA DEĞİL

Habere göre Fenerbahçe, Duran’ı kiralamak için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Ancak asıl engel oyuncunun tarafıydı. Menajer Jonathan Herrera, Duran’ın Türkiye’ye gitmek istemediğini defalarca iletti.

Sarı-lacivertliler bunun üzerine doğrudan oyuncuya ulaştı. İstanbul’daki yaşamı ve kulüp tesislerini anlatan İspanyolca bir video gönderildi. Ancak yine net bir onay çıkmadı.

MEDELLİN ZİYARETİ: RİSKLİ HAMLE

Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek’in, yüksek ateş ve mide rahatsızlığına rağmen Kolombiya’ya giderek Duran’ın ailesiyle görüştüğü aktarıldı. Özek’in Medellin’de doğrudan oyuncunun yaşadığı mahalleye gittiği ve Didier Drogba ile Samuel Eto’o örnekleri üzerinden kariyer planlaması yaptığı belirtildi.

“Yanlış adım atarsan kariyerin zarar görür, doğru adım atarsan bir yıl sonra kulübünü sen seçersin” mesajı verildi. Ancak o süreçte bir Premier League kulübünün de devrede olduğu iddia edildi.

ÖZEL UÇAK, Wİ-Fİ YOK

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise transfer sürecindeki lojistik planlama oldu. Duran’ın İstanbul’a gelişi için yaklaşık 250 bin euroluk özel uçak ayarlandığı, uçakta wi-fi bulunmadığı ve böylece başka kulüplerle iletişim kurulmasının önüne geçilmeye çalışıldığı yazıldı.

İstanbul’da basından uzak tutulduğu, helikopterle otele geçirildiği ve bir hafta boyunca temsilcileri şehir turundayken süitte zaman geçirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin Duran’ın karakterine dair riskleri önceden bildiği, bu nedenle oyuncunun sportif direktörle aynı apartmanda kalmasının sağlandığı ve bire bir yakın temas kurulduğu ifade edildi.

Ancak tüm çabalara rağmen süreç uzun vadeli olmadı. The Athletic, 22 yaşındaki futbolcunun son üç yılda beşinci takımına gittiğini hatırlatarak kariyer yolculuğunu “giderek daha karmaşık” olarak tanımladı. Oyuncunun yalnızca 15 ay önce Aston Villa ile 2030’a kadar sözleşme imzaladığına da dikkat çekildi.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Haberde, Fenerbahçe kaynaklarının ocak ayında Duran’ın kısa sürede ayrılacağını öngörmediği belirtildi. Bir kulüp yetkilisinin, “Onu bir oyuncu olarak seviyorum. Doğru yolda. Sezonun ikinci yarısında çok iyi performans göstereceğine inanıyorum.” sözlerine yer verildi.

Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.