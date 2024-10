Jimi Hendrix'in daha önce yayınlanmayan şarkıları ortaya çıktı

Rock tarihinin en etkili müzisyenlerinden Jimi Hendrix'in, daha önce hiç duyulmamış parçaların yer aldığı kasetler ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni ortaya çıkarılan ve daha önce hiç duyulmamış parçaların yer aldığı ana kasetler Hendrix'e ait hatıra eşyalarının yer aldığı bir müzayedede satışa sunuldu.

7 DAKİKA SÜRÜYOR

Daha iyi bilinen versiyonlarından “ses ve uzunluk olarak çok farklı” olduğu söylenen 1968 tarihli yayınlanmamış demolar, 7 dakika sürüyor ve Up From the Skies, Ain't No Telling, Little Miss Lover ve Stone Free'yi içeriyor.

Koleksiyon, 1966 ve 1973 yılları arasında Hendrix'in menajeri Mike Jeffery'nin kişisel asistanlığını yapan Patricia “Trixie” Sullivan tarafından satılıyor.

Hendrix'in yanı sıra Animals ve Soft Machine gibi grupların ana kayıtları da dahil olmak üzere 50'den fazla nadir kaset var. Orijinal kutulardan bazıları Hendrix'in kendi el yazısıyla başlıklar taşıyor.

Yayınlanmamış demolardan üçü - Up From the Skies, Ain't No Telling ve Little Miss Lover - Experience'ın ikinci albümü Axis: Bold as Love'da yer alan parçalardan oluşurken Stone Free, Hendrix'in 1966'da İngiltere'de yayınlanan ilk single'ı Hey Joe'nun B yüzüydü.

"DAHA ÖNCE YAYINLANMADI"

Müzayedeyi düzenleyen Propstore'un müzik danışmanı Mark Hochman, "Bu versiyonlar daha önce hiç duyulmadı, dolaşıma girmedi ya da yayınlanmadı ve ses ve uzunluk açısından daha yaygın örneklerden çok farklı" dedi ve ekledi:

"Çok daha sıkı ve pürüzsüzler. Daha fazla gitar duyabiliyorsunuz, ki Hendrix'in ünlü olduğu şey de bu. Kayıtları dinleyen uzmanların hepsi, bu parçaların diğer tüm versiyonlarından çok daha üstün olduğu konusunda hemfikir."