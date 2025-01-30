Jimmy Durmaz'ın yeni adresi şaşırttı: Jimmy Durmaz hangi takıma transfer oldu?

Kariyerinde Malmö, Tolouse ve Galatasaray gibi takımlar olan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu. Jimmy Durmaz hangi takıma transfer oldu? Detaylara bakalım:

JİMMY DURMAZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA

Yapılan imza töreninin ardından konuşan Jimmy Durmaz, "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı" dedi.

Etimesgut Belediyespor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 17 hafta sonunda 29 puanla 4. sırada yer alıyor.