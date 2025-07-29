JJ Arena Garden açıldı

Ataşehir’de yer alan JJ Arena’nın açık hava mekanı JJ Arena Garden, Soft Analog'la açılışını yaptı.

JJ Arena Garden'ın Ağustos programında da müzik ve komedi bir arada olacak.

JJ Arena’nın hemen dışında yer alan JJ Arena Garden’da; konser ve etkinliklerin yanı sıra; sokak lezzetleri, serinleten içecekler ve eğlenceli oyunlar yer alıyor.

26 Temmuz Cumartesi günü Soft Analog konseriyle kapılarını açan JJ Arena Garden; JJ Arena kalitesiyle Anadolu yakasına bambaşka bir soluk getirecek.

Açık hava deyince akla gelen tüm detayları bünyesinde toplayan JJ Arena Garden’ın Ağustos ayı programında da müzik ve kahkaha dolu bir ay JJ Arena Garden misafirlerini bekliyor.

JJ Arena Garden'ın Ağustos ayı programı şu şekilde:

1 Ağustos, Cuma: Deniz Tuzcuoğlu & Bilge Kösebalaban

2 Ağustos, Cumartesi: The Flabbies

8 Ağustos, Cuma: Funk House

9 Ağustos, Cumartesi: Hatice Hamarat

10 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

15 Ağustos, Cuma: Gelişigüzel

16 Ağustos, Cumartesi: Akustik Travma

17 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

22 Ağustos, Cuma: Soda

23 Ağustos, Cumartesi: Denizkızı ve Pulse Band

24 Ağustos, Pazar: TuzBiber 6’lı

29 Ağustos, Cuma: Sahte Rakı

30 Ağustos, Cumartesi: Flat Band