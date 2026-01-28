JMO’dan Kirazlıyayla tepkisi: ÇED raporları toplumu ve çevreyi korumuyor

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden tesisine ait atık barajının hasar görmesi sonucu tehlikeli atıkların çevreye yayıldığını açıkladı. JMO, 28 Ocak 2026 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, olayın bir “çevre felaketi” olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, 27 Ocak 2026’da yaklaşık 4 milyon metreküp kapasiteli atık barajının hasar görmesiyle çevreye tehlikeli atıklar yayıldı. JMO, bu durumun ülkede izlenen yanlış madencilik politikaları ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerindeki hataların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Oda, çevresel kaygılar gözetilmeden hazırlanan ÇED raporları ve denetim mekanizmalarının, toplumu ve ekosistemi koruma işlevini yitirdiğini belirterek, ÇED süreçlerinin çevrenin korunması yerine yatırımcıyı koruyan bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Kirazlıyayla’daki maden işletmesi için 2019 yılında “ÇED olumlu” kararı verildiği ve faaliyetlerin bu kapsamda sürdürüldüğü belirtilirken, tesisin büyütülmesi ve ikinci bir atık barajı yapılması için yeni bir ÇED sürecinin başlatıldığı aktarıldı. JMO, yeni ÇED süreci tamamlanmadan mevcut atık barajının kapasitesinin üzerinde yüklenmesi sonucu barajın kısmen yıkıldığını ve tehlikeli atıkların çevreye yayıldığını kaydetti. Olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen ilgili bakanlıklar ve valilik tarafından kamuoyuna bir açıklama yapılmadığı da vurgulandı.

JMO, son dönemde inceledikleri çok sayıda ÇED raporunda ciddi teknik, idari ve hukuki eksiklikler tespit ettiklerini duyurdu. Raporda, proje sahalarının jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik açıdan yeterince incelenmediği, birçok raporun bilimsel temelden uzak ve “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığı ileri sürüldü. Ayrıca bazı raporlarda jeoloji mühendislerinin sürece dahil edilmediği, sahte imzaların kullanıldığı ve farklı meslek disiplinlerinin yetki alanı dışındaki konulara imza attığı iddia edildi.

Oda, bu nitelikteki ÇED raporlarının iptal edilmesi gerekirken ilgili kurumların uyarıları dikkate almadığını ve süreçlerin işletilmeye devam ettiğini belirtti. Kirazlıyayla’daki maden işletmesine ilişkin ÇED raporunda da benzer eksikliklerin bulunduğunu savunan JMO, yeraltı suyu kullanımı ve atık barajının stabilitesi gibi hayati konularda somut analizler yapılmadan faaliyetlere izin verildiğini ifade etti.

Açıklamada, soyut ve bilimsel dayanağı olmayan verilerle hazırlanan ÇED ve maden işletme raporlarına dayalı madencilik faaliyetlerine son verilmesi çağrısı yapıldı. JMO, Kirazlıyayla’da ortaya çıkan çevresel ve jeolojik risklerin belirlenmesi için acilen kapsamlı jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik çalışmalar başlatılması gerektiğini vurgulayarak, çevre felaketinin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.