Joao Felix, Al Nassr’a transfer oldu

Portekizli futbolcu Joao Felix, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı ve dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr, Joao Felix’i kadrosuna kattı. Felix, Suudi Arabistan takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Chelsea ise transfere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.

2019 yılında Avrupa’daki en iyi genç oyuncuya verilen ödülü (Golden boy) kazanan Joao Felix, rekor bedelle transfer olduğu Atletico Madrid’in ardından Chelsea, Barcelona ve Milan’da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, 2024 yazında 52 milyon avro karşılığında bonservisini aldı.

25 yaşındaki hücum oyuncusu 2024-2025 sezonunda Chelsea ve Milan takımlarında mücadele etti. Felix, bu süreçte 41 maça çıkarken 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.