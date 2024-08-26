Joao Mario kimdir? Joao Mario'nun kariyeri nedir?

19 Ocak 1993 yılında Porto'da dünyaya gelen 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Benfica'dan ayrılmak istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın Joao Mario'yu gündemine aldığı iddia ediliyor.

RAFA SİLVA MI DEVREDE?

Joao Mario konusunda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın araya gireceği de iddia edilen diğer bilgiler arasında.

Deneyimli bir sol kanat olan Joao Mario, sağ ayağını kullanabiliyor. 28 Ağustos 2016'da Sporting Lizbon'dan İnter'e 44,8 Milyon Euro'ya transfer olan Joao Mario, 2021 yılında Benfica'ya bedelsiz transfer oldu.

JOAO MARİO'NUN SON 5 YIL PERFORMANSI