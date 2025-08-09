Joao Mendes, Kayserispor’da

Giriş / Abone Ol
Kayserispor Portekizli 10 numara Joao Mendes’i kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2025 08:25
  • Giriş: 09.08.2025 08:25
  • Güncelleme: 09.08.2025 08:25
Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes’in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

