Joao Mendes, Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes’in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.