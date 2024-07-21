Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten duyuru yapan Joe Biden, yeniden seçilmek istese de yarıştan çekildiğini, kalan sürede başkanlık görevine odaklanmasının partisi ve ülkesi adına daha iyi olacağına inandığını kaydetti. Biden, önümüzdeki süreçte daha ayrıntılı bilgi vereceğini aktardığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin."

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de olağanüstü ortaklığı için teşekkürlerini iletti. Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür eden Biden, "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Joe Biden'ın akıl sağlığının başkanlık için yetersiz olduğu tartışmaları bir süredir ABD'de devam ediyordu zira Biden, kamuya açık toplantılarda sık sık gaf yapıyor ve pot kırıyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.

ABD'de düzenlenen NATO Zirvesi de Biden için sınav niteliğinde değerlendiriliyordu ancak Biden, burada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin ismini yanlış söyledi ve Vladimir Putin olarak anons etti. Bu, sosyal medyada büyük tartışmalar yarattı.

Ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi geldi; 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bu süreçle birlikte Trump'ın yeniden başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Saldırıdan birkaç gün sonra mevcut Başkan Joe Biden, doktorların kendisine sağlık sebebiyle yarıştan çekilmesini önermesi halinde bunu düşüneceğini söylemişti. Aynı gün Biden'ın Covid-19 olduğu açıklanmıştı ancak Biden'ın görevine engel olacak bir semptom göstermediği, sadece izole olacağı bildirilmişti.

Bir süredir güçlü bir olasılık olarak görülen başkanlıktan çekilme kararı, Biden'ın açıklamasıyla gerçekleşmiş oldu.

Fotoğraf: İHA