Joe Biden başkanlık yarışından çekildi: Yeni aday belirleme süreci nasıl işleyecek?

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yeni aday belirleme süreci merak konusu oldu. Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Parti'nin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.

19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Parti'nin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.

BİDEN, KAMALA HARRİS'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongre'den önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongre'de delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

ADAYLIK İÇİN KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Öte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.

Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.

BBC'nin haberine göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.

Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.