Joe Biden'dan "ateşkes olasılığı" sorusuna yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes olasılığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, ateşkesin sağlanmasının "mümkün olmadığını" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ateşkesin mümkün olmadığını söyledi.

Biden, ülkenin Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.